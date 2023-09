Victoria Beckham posiert im Spitzen-BH - und alle schauen auf dieses Detail

Ganz schön was los im Hause Beckham – da weiß man gar nicht, worauf man sich zuerst freuen soll. Denn: Nicht nur, dass am 4. Oktober eine Doku über David Beckham (48) bei Netflix erscheint. Nein, Victoria Beckham (49) ließ sich auch nicht lumpen und bringt kurzerhand eine neue Duftlinie raus. Das kündigte die Designerin mit einem Post bei Instagram an – doch alle schauen auf DIESES Detail.