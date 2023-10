Anfang September gaben Oliver und Amira Pocher zu: Ja, an den Trennungsgerüchten der letzten Wochen ist was dran, wir sind kein Paar mehr. Amira ist schon aus dem gemeinsamen Haus im Kölner Stadtteil Hahnewald ausgezogen.

Zu Amiras 31. Geburtstag am 28. September hatte Olli seiner Ex emotionalen Geburtstagsgrüße per Instagram zukommen lassen. Dabei war mehr als deutlich geworden: Die Trennung ging von Amira aus, Oliver wollte sich eigentlich nicht trennen. (csp)