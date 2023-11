Es ist in etwa so: Ich scrolle durch die mir angezeigten Influencer-Stories bei Instagram. Nicht mal die Hälfte schaue ich mir wirklich an, das Meiste swipe ich sofort weg. Und bei den Influencer-Stories, bei denen ich hängen bleibe? Über die rege ich mich dann auch noch auf. Zugegeben: Ich bleibe zum Teil sogar nur bei ihnen hängen, um zu sehen, ob sie wieder etwas machen, das mich aufregt. Und wenn, dann sind die Gründe divers:

Mal ärgert es mich, wie Influencer immer wieder verheult in die Kamera sprechen und uns á la „Ich bin eine von euch“ an ihrem Leid teilhaben lassen. Ein anderes Mal regt es mich auf, mit welcher Selbstverständlichkeit Artikel verlinkt werden, die sich wohl ein Großteil der Follower nicht einmal leisten kann – jedenfalls nicht, ohne sich hoch zu verschulden. Doch warum zur Hölle entfolge ich diesen Personen nicht einfach? Ein merkwürdiges Phänomen!

