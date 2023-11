Das explosivste Interview des Jahres! Olli Pocher packt bei Frauke Ludowig aus!

Oliver Pocher gehört zu den prominenten Gästen, die Frauke Ludowig in ihrem „Exclusiv Weekend Spezial: Die Stars im NFL-Fieber“ willkommen geheißen hat. Doch der Sport wurde schnell zur Nebensache. Die Moderatorin und der Comedian haben eben auch über Ollis Ehe-Aus gesprochen. Es war das erste Mal, dass sich Pocher live vor laufender Kamera so offen und ehrlich zu seinem Privatleben geäußert hat.

„Das ist natürlich keine supergeile Geschichte und auch nichts Tolles, wenn es so läuft, wie es läuft. Jetzt muss ich mit der Situation aber so umgehen, versuche das Beste daraus zu machen“, erklärte er im Gespräch mit Frauke. In den vergangenen Wochen sei viel Organisatorisches zu klären gewesen. Es fing mit Amiras Podcast-Aus und der Nachbesetzung an – und hört auch erst einmal nicht auf.

„Nebenbei hat man ja auch Kinder, da muss man sich um alle möglichen Sachen kümmern und organisieren. Wann hast du die Kinder und wann nicht“, schilderte der 45-Jährige weiter.

Olli macht kein Geheimnis daraus, dass er unter der Trennung leidet: „Amira geht anders damit um – malt Bilder und spielt Klavier. Wenn sie meint, dass das ihr Gefühlszustand ist, soll sie das nach außen so tragen. Bei mir ist es so, dass ich sehr transparent bin und das auch immer so gesagt habe. Unsere Beziehung ist in gewisser Form in der Öffentlichkeit gewesen und da gehört die Trennung dazu. Mein Ventil ist Comedy.“