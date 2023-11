Hoffnung, aber auch quälende Ungewissheit blieben anderthalb Jahre. Im Februar 1988 fand ein Spaziergänger Juttas Leiche. Doch der Durchbruch im Cold Case ließ auf sich warten: Mehr als 30 Jahre nach der Tat kann das hessische Landeskriminalamt dank der DNA am Fundort den mutmaßlichen Täter ermitteln und festnehmen. Die Cold-Case-Einheiten hatten die Genspuren an den alten Beweismitteln erneut geprüft. Diese systematische Wiederholung von Untersuchungen sei beim LKA und der Polizei Südhessen inzwischen so üblich in ungeklärten Mordfällen.

Bei der neuen Untersuchung von Asservaten 2020 seien dann neue Spuren entdeckt worden. Unter den Asservaten waren der Gürtel, Juttas blaues Kleid und auch ein mit Folien eingewickelter Spaten. An den Folien seien dann DNA-Spuren gewesen. So sei man auf die Spur des vorbestraften Angeklagten gekommen.