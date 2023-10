Was war passiert? Im EM-Qualifikationsspiel der Dänen in San Marino droht der Favorit zu stolpern. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Blamage abzuwenden. Schmeichel will so schnell wie möglich den weiterspielen, doch dazu braucht er erst einmal einen Ball. Es dauert etwas länger. Das Zeitspiel lässt den Torhüter völlig ausflippen.

Seinen Frust bekommt ein Balljunge ab. „Gib mir den Ball, du verdammter Scheißkerl“, schimpft Schmeichel in Richtung des kleinen Jungen. Das berichtet die dänische Zeitung Se og Hør.

