Christoph Daum erzählt bei RTL: So war das WIRKLICH mit dem Kokain!

Mit den mittlerweile berühmten Worten „Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe“ unterzieht sich Daum, damals noch Übungsleiter bei Bayer Leverkusen, im Oktober 2002 einem Drogentest, der kurz darauf positiv auf Kokain anschlägt. Ein Schock für die deutsche Fußball-Welt, der Trainer wird umgehend entlassen, verabschiedet sich für zwei Monate in die USA – und spricht jetzt über die schwere Zeit.

„Das passiert nicht mit Vorsatz. Du sagst dir nicht 'heute Abend ziehe mir mal etwas rein', sondern das entsteht durch die Atmosphäre. Du hast was getrunken, Freunde oder Bekannte sind mit dabei und sagen 'Komm, nehmen wir alle'. Und wenn du dich dann in einer labilen Lebenssituation befindest, wie es bei mir der Fall war, denkst du dir 'So what?' Dann nimmst du mal etwas, um eine Art Selbsttest zu machen, um herauszufinden wie das wirkt.“