„Es war wie ein Teppich aus toten Vögeln.“

David Willard ist schockiert. In einer Nacht sind fast 1.000 Zugvögel am McCormick Place Lakeside Center, einem Kongresszentrum in Chicago in den Tod geflogen. Die Vögel krachten in Schwärmen vor die Fensterscheiben des Gebäudes. „In den 40 Jahren, in denen wir jetzt beobachten, was am McCormick passiert, haben wir noch nicht mal ansatzweise etwas in dieser Größenordnung gesehen“, sagt der pensionierte Museumsmitarbeiter der Associated Press.