Elf Kilo zeigt die Waage aktuell mehr an. Für die werdende Mama, die sich in ihrer Schwangerschaft auch hin und wieder etwas gönnt, aber absolut kein Problem. „Bestimmt hat man mal ein bisschen mehr genascht“, verrät Chethrin im Interview mit RTL. Seit ihrer Teilnahme an der TV-Show „Curvy Supermodel“ – danach purzelten bei ihr die Pfunde rasant – habe sie extrem auf ihre Ernährung geachtet. Momentan drückt sie aber gern mal ein Auge zu.

Tatsächlich sind elf Kilo auch nicht viel, besonders in Chethrins Fall. Sie hat eine überdurchschnittliche Menge an Fruchtwasser, die sich ebenfalls aufs Gewicht auswirkt.

