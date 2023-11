„Um 18.30 Uhr haben wir heute den Anruf bekommen, dass in der Regionalbahn von Leipzig nach Eisenach unbekannte Personen, vermutlich Jugendliche, eine unbekannte Substanz versprüht haben“, erklärt der Sprecher der Bundespolizei Leipzig Jens Damrau in einem Gespräch mit RTL. Der Zugführer hält die Bahn in Leipzig-Möckern an – dort sind auch die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes.