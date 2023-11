Die Kosten gingen in die Tausende. „Allein im vergangenen Jahr habe ich 3000 Euro an Therapien bezahlt“, so Charliene Jentzen. Und in den vergangenen Jahren habe sie insgesamt etwa 20.000 Euro ausgegeben. „Am Anfang hat mir noch mein Opa Geld geliehen und neulich habe ich etwas von der Freundin bekommen“, erzählt sie verzweifelt. „Meine komplette Erwerbsminderungsrente geht für die Kosten der Therapien drauf, die mir zumindest zeitweise eine gewisse Symptomlinderung bringen.“ Ohne diese Therapien sei sie komplett bettlägerig.

