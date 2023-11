Cathy Hummels überzeugt: Habe Taylor Swift in Frankfurter Hotel gesehen

Die Moderatorin macht sich daraufhin auf Spurensuche – und will erfahren haben, dass die Sängerin in diesem Hotel eingecheckt haben soll. RTL hat ebenfalls vor Ort nachgehakt und eine eindeutige Antwort erhalten: „Taylor Swift ist nicht in unserem Haus - ich weiß nichts darüber, dass sie hier ist. Frau Hummels hat das geschrieben, aber es stimmt nicht. Wir wissen alle, was es bedeuten würde, wenn sie wirklich hier wäre.“

Wo Taylor sich aktuell aufhält, ob in New York, wie das US-Magazin People berichtet, oder doch in Deutschland, ist aktuell unklar. Für Verwirrung sorgen kann TayTay allemal!