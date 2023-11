Die Hoffnung aller Fans, dass Taylor Swift doch noch in Frankfurt auflaufen könne, sie werden immer kleiner. Nur wenige Tage nach dem Spektakel in der Hessen-Metropole startet Swift ihre Südamerika-Tour. Neun Shows in 17 Tagen stehen an. Experten gehen davon aus, dass Swift erst am 10. Dezember wieder im Chiefs-Stadion auftauchen könnte. Dabei spielte er immer sooo viel besser, wenn sie live dabei war, um ihn zu unterstützen.

