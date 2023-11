Fans der US-Sängerin müssen jetzt ganz stark sein: Taylor Swift wird wohl nicht nach Frankfurt reisen, um ihren Travis Kelce anzufeuern. Schon vergangene Woche war sie nicht im Stadion, als die Chiefs gegen die Broncos in Denver spielten.

Grund: Der Popstar will sich auf die kommenden Tour-Daten ihrer monströsen Eras-Tour in Südamerika konzentrieren. Nur wenige Tage nach dem Frankfurt-Game ihres Travis, stehen für Swift neun Shows in 17 Tagen an. Experten gehen davon aus, dass Swift erst am 10. Dezember wieder im Chiefs-Stadion auftauchen könnte.

Kopf hoch Travis – Mutter Donna Kelce ist schon in der Hessen-Metropole und wird ihrem Sohn in gewohnter Manier im Stadion zujubeln!

NFL zu Gast in Frankfurt, dann wohl ohne Taylor Swift!(scz)