Für meine Ansicht habe ich auch einige Beispiele. Ist eines meiner Kinder alt genug und will von zu Hause ausziehen und wir als Eltern besitzen noch zwei weitere Immobilien, dann werde ich meinen Söhnen ohne Frage eines dieser Häuser oder Wohnungen zum Leben anbieten. Die Lebenshaltungskosten schießen derzeit ohnehin erschreckend in die Höhe, dann braucht er sein Gehalt nicht für Miete ausgeben, wenn wir als Eltern ihm das abnehmen können. Also nicht falsch verstehen, Kinder können und sollen auch arbeiten gehen und nicht nach dem Schulabschluss auf der faulen Haut rumliegen. Aber man sagt ja nicht umsonst: das Leben ist hart! Und wenn ich meinem Kind ein Stück dieser „Härte“ nehmen kann und er dadurch eine Sorge weniger hat, dann bin ich froh, das tun zu können! So nämlich!

Aber was mich ehrlich gesagt richtig fassungslos macht, sind Promis wie Bill Gates (67), Ashton Kutcher (45), Mila Kunis (40) und diverse andere, die allen Ernstes gesagt haben, dass sie ihren Kindern nichts vererben werden. Whaaat!? Also da kann ich wirklich nur den Kopf schütteln, schließlich haben diese Stars ein Vermögen in Millionen- und sogar Milliardenhöhe! Mila Kunis und Ashton Kutcher zum Beispiel wollen ihr Geld am Ende für wohltätige Zwecke spenden. Ist ja auch alles total toll, aber warum kann nicht ein Teil an Charity-Organisationen gehen und der andere an die EIGENEN Kinder?

Dazu noch ein Beispiel von mir: Wenn ich als Eltern-Teil das Geld auf der hohen Kante hätte, würde ich ihnen auch schon vorher Geld vererben. Wenn unsere Kinder dann eine eigene Familie haben, sind sie bestimmt auch über jedes bisschen mehr auf dem Konto froh. Schließlich ist Zeit das Wertvollste, das man seinen Kindern schenken kann. Wenn man keine Geldsorgen hat, kann man als Mutter oder Vater seine Elternzeit verlängern und erst wieder arbeiten gehen, wenn die Kinder älter und eigenständiger sind. Oder man kann mehr mit ihnen unternehmen und mehr Urlaube machen, wenn man nicht jeden Euro umdrehen muss. Wichtig zu verstehen: Es geht nicht darum, die Liebe eines Kindes zu erkaufen. Aber Zeit mit den Kindern und gemeinsame Erinnerungen sind das Schönste und Wertvollste!

