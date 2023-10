In einem sehr emotionalen Post hat Cathy Hummels Anfang Oktober überraschend verkündet, ihren Sohn Ludwig nicht mehr im Netz zu zeigen. In einem neuen Brief gibt die Moderatorin nun weitere Einblicke in ihre Gefühlswelt und verrät, dass hinter ihrer Entscheidung ein äußerst schlimmer Grund steckt. „Es gab dann einen sehr unschönen, aufweckenden Vorfall, auf den ich aufmerksam gemacht wurde und um ehrlich zu sein, wäre ich vor Schreck und Schock fast umgefallen“, schreibt sie in ihrem Post auf Instagram. Im Interview mit RTL erklärt sie schließlich: „Ich wurde auch wirklich von vielen darauf aufmerksam gemacht, die dann gesagt haben: ,Du, pass mal auf, da gibt es die und die Seiten – das Darknet’“, erklärt Cathy und gesteht sogar: „Angeblich gab’s da auch mal was!“ Was da genau passiert ist, verrät sie allerdings nicht.

Lese-Tipp: Klare Ansage von Ludwig: Cathy Hummels’ Sohn möchte nicht mehr auf Instagram gezeigt werden

Allerdings sei dann der Moment für sie gekommen, ihre bisherige Entscheidung zu überdenken. „Es fällt mir immer noch schwer, weil er ist wirklich so süß. Aber ich bin da jetzt sehr konsequent!“, erklärt die 35-Jährige ihren plötzlichen Sinneswandel. „Ich kann sowas auch absolut nicht nachempfinden, wie man so eine Neigung haben kann“, gibt Cathy offen und ehrlich zu. Dass ein kleines und unschuldiges Kind mit solch grausamen und illegalen Machenschaften in Verbindung gebracht wird, sei eine abscheuliche Vorstellung. „Aber das war für mich wirklich auch so ein Wachruf!“, so Cathy.