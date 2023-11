Alessandra Meyer-Wölden wollte in Dubai mit ihrer Freundin Lilly Becker (47) und den Geissens richtig fein Essen gehen. Und weil Ex-Mann Oliver Pocher zeitgleich auch in Dubai weilte, sollte er mitkommen. Doch dann kam eine Last-Minute-Absage, überbracht von Lilly. „Wir standen schon am Auto. Es hat mir so leid getan, du hattest dich so schick gemacht, du standest da im Anzug!“, erinnert sich Alessandra in der aktuellen Folge von „Die Pochers! Frisch recycelt“ an den unangenehmen Moment.

Oliver glaubt, dass Carmen Geiss hinter der Ausladung steckt. Vermutlich, weil er vor drei Jahren in einer seiner berüchtigten „Bildschirmkontrollen“ über ihre Töchter Shania (19) und Davina (20) gelästert hat. Alessandra bestätigt, dass Olli auf Carmens Wunsch leider draußen bleiben musste. Sie habe zu ihr an dem Abend gesagt: „Sandy, du jederzeit, ich finde dich lieb und nett. Aber mit dem Pocher setzte ich mich nicht mehr an einen Tisch!“

Tatsächlich sei Carmen der Meinung, dass sie als Erwachsene Olivers Lästerattacken gut wegstecken kann, habe es aber als Mutter „sche**e“ gefunden, dass er damals ihre Töchter so durch den Kakao gezogen hat: „Für sie ist die Nummer gelaufen. Du hättest dich ja auch bei ihr entschuldigen können.“ „Warum soll ich mich denn bei DER entschuldigen? Ich hab es ja genauso gemeint, wie ich es gesagt habe“, wundert sich Olli. Und legt noch nach: „In einer gewissen Form ist es sehr leicht, sich über die Töchter der Geissens lustig zu machen.“