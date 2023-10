Noch immer gibt es keine flächendeckende Kastrationspflicht für Hauskatzen in Deutschland. Viele Streuner landen daher in den ohnehin schon völlig überfüllten Tierheimen. Doch wer nimmt schon ein völlig verstörtes Kätzchen bei sich auf? Das Tierheim Butzbach hat die Lösung, um scheue Kätzchen wieder in die Spur zu bringen: Ehrenamtliche lesen Minka, Schnurri und Tiger einfach kleine Geschichten vor und machen damit die Katzen „geschmeidig“.

Lese-Tipp: In Deutschland streunen Millionen von herrenlosen Katzen durch die Straßen

Andreas Wiest, selbst Katzenbesitzer, hat sich auf diese Mission begeben und war bereits erfolgreich bei Kater Tiga: „Der kam aus seinem Häuschen nicht raus, also, nur wenn keiner in dem Gehege war.“ Durch die regelmäßige Vorlesestunde habe er sich letztlich entspannt. „Das hat zum Erfolg geführt. Wir konnten ihn dann vermitteln“, berichtet der Krimi-Fan stolz im RTL-Interview.