Britney Spears deaktiviert ihren Social-Media-Account

Britney Spears' (41) Autobiografie "The Woman in Me" (erscheint am 24. Oktober) ist noch nicht auf dem Markt und doch dominieren die Inhalte seit Tagen die Schlagzeilen. Die US-Sängerin selbst meldete sich unterdessen auch via Social-Media immer wieder zu Wort, beispielsweise mit einem erneuten Messertanz. Doch nun ist der Instagram-Account gelöscht.