Bis Britney Spears' (41) Autobiografie „The Woman in Me" offiziell in den Handel kommt, dauert es noch eine kleine Weile - am 24. Oktober wird es so weit sein. Die US-Seite „People" konnte jedoch bereits erste Einblicke in das Enthüllungsbuch erhaschen und mit der Sängerin über ihr Werk sprechen. Diese verspricht dabei Einblicke in ihr tiefstes Privat- und Gefühlsleben.

In einem der Auszüge spricht Britney Spears über eine ihrer berühmtesten Aktionen: Als sie sich im Februar 2007 vor laufenden Kameras eine Glatze rasierte. Der Hintergrund ihre Zusammenbruchs ist tiefgründig: „Seit ich ein Teenager war, wurde ich von oben bis unten angeschaut, und die Leute sagten mir, was sie von meinem Körper hielten. Mir den Kopf zu rasieren und mich aufzuführen, war meine Weise, um zurückzuschlagen."

