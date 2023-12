Als würde es nicht reichen, dass Biyon Kattilathu aktuell schon wegen Oliver und Amira Pocher in aller Munde ist. Jetzt behauptet der Münchener Schönheits-Doc Marc Geldmacher auch noch, dass sich der 39-Jährige unter Messer gelegt haben soll. Um genau zu sein: Er habe sich angeblich seine Nase korrigieren und ein paar Haare transplantieren lassen.

„Motivationstrainer Biyon hat sich auch in den letzten Jahren verändert. Was am deutlichsten auffällt, ist auf jeden Fall die Nasenoperation. Hier wurde die Nase verschmälert“, behauptet Geldmacher. Weiter beschreibt der Doc seine Haartransplantation-Vermutung: „Und da gibt es deutliche Hinweise. Nämlich die sehr gerade Haarlinie und dass die Geheimratsecken, die man aus manchen Winkeln gesehen hat, verschwunden sind.“

