Bill Kaulitz verrät: SO darf sein Traumprinz auf keinen Fall sein

„[Um] mit mir zusammen zu sein, braucht es schon Eier, weil ich komme ja nicht mit so leichtem Gepäck, sag’ ich mal“, erzählt uns Bill Kaulitz am Dienstagabend in Berlin auf einem H&M-Event. Die Öffentlichkeit und der Trubel seien für viele seiner potenziellen Traumprinzen ein Problem. Sein Zukünftiger sollte mit dem Druck entsprechend umgehen können. Eine Eigenschaft, die er jedoch auf keinen Fall haben sollte: „Ich finde nichts schlimmer als geizig zu sein. Das ist ein totaler Abturner.“ Auch ganz oben auf der Abschussliste: Typen, die keine Manieren haben.

Um dem Datingleben des Tokio Hotel-Frontmanns etwas auf die Sprünge zu helfen, hat sich sein Zwillingsbruder Tom eine besondere Aktion überlegt. Bei ihrer gemeinsamen Live-Podcast-Aufnahme in Hamburg am 9. November, möchte er Amor spielen und Bill verkuppeln.

Dabei hat der Sänger sein Herz doch eigentlich inzwsichen vergeben. „Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so“, verrät er im RTL-Interview. Bills Crush lebe in Deutschland, so viel lässt er durchsickern. Auf die Frage, ob man ihn schon einmal mit ihm in der Öffentlichkeit gesehen hat, verrät er: „Vielleicht, vielleicht.“ Ob Bill etwa mit seinem Wiesn-Flirt Marc Eggers weiter anbandelt? Das lässt er offen!