Am Ende fiel Bills Wahl auf Kandidat zwei: „Justin, 23, der Fachwirt, der dir die High Heels von Carrie Bradshaw schenkt, ansonsten aber eine treulose Tomate ist“, fasste es Tom nochmal für ihn zusammen.

Und ganz nach guter alter „Herzblatt“-Manier erwartet die beiden nun auch ein gemeinsamer Ausflug – und zwar nach Goslar. In den alterwürdigen Mauern des Zwinger-Turms nächtigen sie wie Burgherr und Burgfräulein. Ob was draus wird? Das Publikum in der Elbphilharmonie krönte das erste Bussi der beiden zumindest mit tosendem Applaus.



Läuft also – nicht nur mit dem Verkuppeln. Bill und Tom Kaulitz werden in diesem Jahr in der Kategorie „Beste Unterhaltung" mit der 1Live-Krone ausgezeichnet. Zudem konnten die Zwillinge für ihre Sendung „That's my Jam“ kürzlich den Deutschen Fernsehpreise für die „Beste Unterhaltung Show“ einsacken. (abl)