Anev schoss sich nach Angaben des Innenministeriums in der Nähe des Drenov-Dol-Staudamms in der Nähe der Stadt Kyustendil mit seiner eigenen Waffe in den Bauch. Der tragische Unfall ereignete sich bereits am Mittwochabend gegen 19 Uhr – und hatte schlimme Folgen für Anev. Das berichtete die bulgarische Tageszeitung Dnevnik. Der Ex-Biathlet wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort versetzten ihn Ärzte in ein künstliches Koma.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das ist noch völlig unklar! Den Berichten aus seiner Heimat zufolge besitzt Anev die abgefeuerte Waffe legal, da er Angehöriger des Militärs und Sportschütze ist.