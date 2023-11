Während sich Bianca mit dem Thema bereits bestens auskennt, war es für Igor Dolgatschew völliges Neuland. Durch intensive Recherche und Gespräche mit Betroffenen hat er in seine Rolle gefunden. „Ich habe versucht es auf meine Rolle zu münzen und dadurch so natürlich wie möglich rüberzubringen“, so Igor.

Die AWZ-Folge mit Bianca als Schlaganfall-Lotsin ist am 22. November bei RTL zu sehen und steht bereits jetzt schon zum Abruf auf RTL+ bereit.