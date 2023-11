Besondere AWZ-Story: Rolle Deniz bekommt echte Schlaganfall-Lotsin

„Alles was zählt“ sind die gesellschaftsrelevanten Themen!

In den vergangenen Monaten musste Deniz (Igor Dolgatschew) bei AWZ schmerzlich erkennen, dass das Leben nicht immer geradeaus läuft. Ein Schlaganfall hat ihn mitten aus dem Leben gerissen. Es ist eine Serien-Story, die genau so auch im wahren Leben passieren kann. Deswegen wollen die Macher von AWZ die Story nochmal vertiefen – und Deniz bekommt eine ganz besondere Person an seine Seite.