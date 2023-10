Für Tadeo Falcao-Böcker ist es Alltag: Er besucht seine Mutter in Rabber im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen), schnappt sich die drei Hunde Amadeus, Ludwig und Sebastian und geht mit ihnen spazieren – so auch am Dienstag (24. Oktober). Was allerdings kein Alltag ist: Mit einem Landwirt gerät er auf einem Feldweg in Streit. Er sei auf Privatgrundstück, solle die Straßenseite wechseln. Das alles hält Tadeo Falcao-Böcker auf Video fest.

Zwei der Hunde laufen frei, sind nicht angeleint. Noch bevor sie die Straßenseite wechseln können, gibt der Landwirt Gas und fährt auf den Dalmatiner zu. In einem von der Familie bei Instagram geposteten Video hört man ihn rufen: „Du hast hier nichts zu suchen mit deinen Sch***-Viechern. Sieh zu, dass du hierwegkommst!“ Der Hund heult auf und kommt unter dem weiterfahrenden Traktor zum Vorschein. Wimmernd liegt Sebastian auf dem Boden – und stirbt wenig später noch an Ort und Stelle.