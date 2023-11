Deniz hat in der nächsten Woche einen Termin bei einer Schlaganfall-Lotsin. Doch das Gespräch überfordert ihn, da er gerade ganz andere Probleme hat: Er ist frisch von seiner Verlobten getrennt und er muss in wenigen Wochen eine Eis-Revue auf die Beine stellen. Dieser Druck bricht sich am Ende drastisch bei ihm Bahn.

Das Video oben zeigt den ersten Teil der AWZ-Wochenvorschau, moderiert von Matthias Brüggenolte (spielt die Rolle Justus Albrecht). Teil 2 und 3 gibt es hier zu sehen: