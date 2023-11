Isabelle wird von Justus dazu gezwungen, ihm die Zugangsdaten zu Kilians Konto zu besorgen, damit er sich die erpresste Million von ihm zurückholen kann. Das ist Isabelle jedoch bisher noch nicht gelungen, da Kilian eine App benutzt, die ihm immer wieder neue Passwörter zuspielt. Als Isabelle das herausfindet, trifft sie sich mit Justus, um ihn darüber zu informieren. Der erkennt, dass das Ausspionieren von Kilians Kontodaten dadurch nahezu unmöglich ist. Aber, so erklärt Isabelle weiter, sie habe die PIN-Nummer von Kilians Handy, so könne sie versuchen, auf die Passwort-App zuzugreifen. Aber kommt sie wirklich unbemerkt an Kilians Handy heran? Das Video oben zeigt mehr.

