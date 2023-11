Isabelle bemüht sich schon seit Tagen, Justus die Zugangsdaten von Kilians Konto zu besorgen. Aber es gelingt ihr einfach nicht, an den Passwort-Generator zu gelangen. Dadurch wird Justus ungeduldig und er setzt Isabelle immer mehr unter Druck. Das hält Isabelle eines Tages nicht mehr aus und sie setzt sich gegen ihn zur Wehr: Sie verabreicht ihm in ihrer Wohnung ein Schlafmittel, fesselt und knebelt ihn und bringt ihn in ihr Schlafzimmer. Nun hat sie ihn in ihrer Gewalt - eine Tatsache, die Justus gar nicht gefällt, als er aus seinem Schlaf erwacht. Was sich dann abspielt, zeigt das Video oben.

