Autobesitzer in Berlin haben übrigens das höchste Diebstahlrisiko. Fast jedes vierte Auto wurde in der Bundeshauptstadt gestohlen, insgesamt verschwanden 2.924 Fahrzeuge. Sehr viel geringer ist die Gefahr in Baden-Württemberg und Bayern.

Wieder stark zugenommen hat nicht nur der Diebstahl kompletter Fahrzeuge. Nach Zahlen des Versicherungsverbands wurden 2022 auch 15 Prozent mehr Teile aus aufgebrochenen Autos gestohlen als im Vorjahr. Dazu zählten Bordcomputer, Lenkräder oder auch Airbags. (mit dpa/aze)