Die Polizei muss besonders vorsichtig sein!

Zusammen mit seiner Schwester spielt Mathis am Montagabend (2. Oktober) auf einem Spielplatz in Saarbrücken. Doch plötzlich verschwindet der kleine Junge. Bis jetzt gibt es von Mathis keine Spur. Was die Suche erschwert: Mathis ist autistisch veranlagt und kann nicht sprechen.