Die Umweltschutzministerin von New South Wales verteidigte die umstrittene Ankündigung. Andere Methoden seien wenig erfolgreich gewesen, sagte Penny Sharpe der australischen Nachrichtenagentur APA. Es sei „keine leichte Entscheidung“ gewesen, erklärte Sharpe. „Niemand möchte Wildpferde töten“. Weil es schlicht zu viele Brumbys gäbe, würden diese „einheimische Arten und das gesamte Ökosystem“, bedrohen. Bei dem Abschuss der Tiere kämen nur ausgebildete und erfahrene Jäger zum Einsatz. Die „Einhaltung höchster Tierschutzstandards" habe oberste Priorität, erklärte Sharpe.

Parkranger hatten in der Vergangenheit versucht, die Anzahl der Wildpferde durch Fallen, Umsiedlungen und klassische Jagd zu reduzieren. Der Erfolg sei aber gering gewesen, betonte die Ministerin. Alleine in den vergangenen beiden Jahren stieg ihre Zahl demnach um ein Drittel weiter an.

Im Kosciuszko-Nationalpark an der südlichen Ostküste Australiens leben viele bedrohte Tiere und Pflanzen. Das Naturschutzgebiet ist mit einer Fläche von rund 6.700 Quadratkilometern fast drei Mal so groß wie das Saarland.

