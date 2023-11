Doch auch wenn sie im kommenden Jahr (noch) nicht das Tanzbein bei „Let’s Dance“ schwingen wird, so stehen bereits weitere Projekte in den Startlöchern. „Also es gibt durchaus ein paar Sachen, die gerade in der Pipeline stehen. Und ich bin immer offen für Herausforderungen“, erzählt uns Anna-Carina. Um welche Formate es sich genau handelt, verrät sie allerdings nicht, denn: „Wir sind gerade dabei, so ein paar Sachen zu prüfen.“

Na, das klingt doch schon mal vielversprechend. Langweilig scheint es in den kommenden Monaten bei Anna-Carina Woitschack ohnehin nicht zu werden. Erst einmal steht aber das Weihnachtsfest vor der Tür. Und in diesem Jahr wird mit ihrem Freund Daniel sowohl in Österreich als auch bei ihrer Familie in Sachsen-Anhalt gefeiert. Und wer weiß, vielleicht kommt im richtigen Moment eine Sternschnuppe vorbei und erfüllt ihr tatsächlich ihren größten (beruflichen) Wunsch...