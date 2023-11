Amira Pocher und ihr Bruder Hima lebten in „Armut“

Seit August sind Amira und Oliver Pocher getrennt – inoffiziell schon sehr viel länger. Das Trennungsdrama ging auch an ihrer Mutter nicht spurlos vorbei. So musste sie sich zuletzt sogar anhören, dass sie auf Kosten ihres einstigen Schwiegersohnes Urlaub machen würde.

„Auf was für Ideen kommen diese Leute?“, wundert sich Amira und stellt klar: „Meine Mutter würde niemals von uns auch nur einen Cent haben wollen. Also die arbeitet, verdient ihr Geld, spart für den Urlaub zusammen. Die hat einen krassen Stolz. Also, die will das alles selbst schaffen.“ (mja)