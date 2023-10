Loredana plaudert aus: „Ich bin gerast, war in 20 Minuten in Dortmund, er ist ins Auto gestiegen. Er so: ‘Was machen wir jetzt?’ Ich so: ‘Mach dir keinen Kopf, weil ein Date ist es nicht. Ich hab‘ Hunger’. Und dann waren wir vor dem Dönerladen.“ Die Rapperin fordert Adeyemi auf, zwei Döner zu holen. „Ich so: ‘Kannst du jetzt bitte diese zwei Döner holen? Karim, die Leute kennen mich, was sollen die denken? Ich bin mit irgendeinem 21-jährigen Fußballer hier und geh‘ Döner holen. Niemals, hol jetzt diese Döner!’“

So bekommt Loredana endlich ihr Essen. Doch ganz zufrieden ist sie zunächst nicht: „Er redet und redet und ich war so hungrig. Ich esse diesen Döner und denke mir so: ‘Was labert der, ich hab so Hunger!’ Ich habe da nicht viel nachgedacht, es ging mit wirklich nur um den Döner. Nachdem ich satt war, habe ich dann gemerkt: Scheiße, ich habe gerade einen guten Jungen neben mir sitzen, der lustig drauf ist und mit dem ich mich verstehe.“ Und so beginnt eine der heißesten Liebesgeschichten des Sommers! (nlu)