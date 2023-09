Loredana war für Adeyemi zuletzt eine Stütze, als dieser die wohl schwierigste Phase seiner Karriere durchlebte. Der BVB-Flügelflitzer startete angeschlagen in die Saison, kam in den ersten drei Spielen nur auf 112 Einsatzminuten. Dann die Quittung: Adeyemi wurde im Anschluss nicht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Und was machte seine Freundin? Sie flog mit ihm für einen kurzen Liebes-Urlaub nach London. Doch vielleicht sind genau solche Ablenkungen das Problem des Fußball-Profis! (nlu)