Die Jacksonville Jaguars spielen derweil erneut in London - und gewinnen auch ihr zweites Spiel in der englischen Haupstadt. Während die New England Patrios ein Debakel erleben, wahren die Eagles ihre weiße Weste. Die Miami Dolphins stellen ihrerseits erneut ihre Offensivstärke unter Bewies. Auch die Maschinerie der Detroit Lions läuft unaufhaltsam weiter. Beim 42:24-Sieg gegen Carolina Panthers können sie auch den Ausfall vom deutschen NFL-Star Amon-Ra St. Brown verschmerzen.

Alle Highlights von Week 5 im Video: