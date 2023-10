Nächstes Offensiv-Feuerwerk! Miami Dolphins zerlegen New York Giants

Lange sieht es nach einer klaren Angelegenheit für die Dolphins aus: Das Team aus dem Sonnenstaat Florida führt bereits mit 14:0 und hat weitere gute Chancen auf Touchdowns. Doch dann schaltet Jason Pinnock den krassen Turbo ein und sorgt für DIE Szene des Spiels: Er fängt einen Pass in der eigenen Endzone ab und rennt bis in die gegnerische. Was für ein irrer Sprint! Am Ende des zweiten Viertels heißt es „nur“ 17:10 für die Dolphins – damit hat kein Experte gerechnet.

Doch eine Sensation gibt es am Ende nicht: Das Spiel wird spätestens nach dem emotionalen Touchdown von Tyreek Hill zu einer klaren Angelenheit. Die Miami Dolphins gewinnen deutlich – und versetzen die Konkurrenz mit einem nächsten Offensiv-Spektakel in Angst und Schrecken. (nlu)