Oh là là – na, da schlackern uns ja fast die Ohren, als Alex Joligs Kollegen auspacken.

Denn der 60-Jährige war schon VOR seiner Teilnahme an der allerersten „Big Brother“-Staffel im Jahr 2000 sowas wie ein kleiner Star: zumindest in Sachen Football. RTL begleitet den Reality-Star der ersten Stunde anlässlich der NFL zu einem Treffen mit seinen ehemaligen Teamkollegen – und was die zu erzählen haben ist spannend! Die teils heißen Details gibt’s oben in unserem Video zu sehen.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!