„Ein Promi ein Joker" mit Alex Jolig: Gab's Sex im „Big Brother"-Haus?

„Big Brother“ hat sein Leben für immer verändert! Im Jahr 2000 nahm Alex Jolig (60) – ohne zu wissen, worauf er sich einlässt – an der ersten Staffel der Reality-Show teil und zog für 69 Tage in den Container. Dank des extremen Hypes um das Format wurde der damals 37-Jährige quasi über Nacht berühmt. Bei „Ein Promi ein Joker“ von und mit David Modjarad erinnert sich Alex jetzt an diese verrückte Zeit zurück und verrät, was der plötzliche Ruhm mit ihm gemacht hat.