Wegen potenziellen Salmonellenbefalls zieht Aldi Süd aktuell drei Snacks mit Pistazienkernen aus dem Verkehr. Betroffen sind verschiedene Chargen der Pistazien-Beeren-Mischung, der gerösteten und ungesalzenen Pistazien sowie der gerösteten und gesalzenen Pistazien der Marke Farmer. Dies teilten das Portal Produktwarnung.eu und die Unternehmensgruppe Aldi Süd mit.

Nach Angaben des Discounters wurden die betroffenen Produkte in den Filialen der Regionalgesellschaften Langenfeld, Dormagen, Rheinberg und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen sowie Ebersberg und Adelsdorf in Bayern verkauft.

Demnach wurden Artikel der im August ausgelieferten Chargen positiv auf Salmonellen getestet. Die betroffenen Kerne haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 17. und 19. Mai 2024.