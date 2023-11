Aachen will unbedingt Reitsport-WM 2026: Countdown zur Entscheidung läuft

Dass Wettbewerbe in der traditionsreichen Aachener Soers stattfinden, gilt als Formsache. In den Disziplinen Springen, Dressur, Para-Dressur, Voltigieren und Fahren haben der ALRV und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) als Partner sich ohne Konkurrenz beworben. Einzig die Vielseitigkeit wird von Boekelo (Niederlande) und Burghley (Großbritannien) umworben.

Lese-Tipp: CHIO - Springreiter Marcus Ehning setzt sich zum dritten Mal die Krone auf

Die Vorfreude bei Peters ist groß, das Team des ALRV, unter anderem auch Veranstalter des prestigeträchtigen CHIO in Aachen, habe „in den vergangenen Monaten so viel in diese Bewerbung investiert, dass wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn wir den Zuschlag erhalten und es 2026 dann hier in der Aachener Soers um Medaillen in den Disziplinen Springen, Dressur, Para-Dressur, Eventing (Vielseitigkeit, Anm. d. Red.), Fahren und Voltigieren gehen würde".

Lese-Tipp: Bella Ciao! Hier tanzt Isabell Werths Herzenspferd in den Ruhestand

Die endgültige Entscheidung, welcher Austragungsort den Zuschlag erhält, erfolgt in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit. Neben den genannten Disziplinen haben sich zudem Al Ula (Saudi-Arabien) und Samorin (Slowakei) für die WM im Distanzreiten beworben. (sid/jma)