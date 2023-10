Wer jetzt bangt, was die Fischer mit dem Riesen gemacht haben, den können wir beruhigen: Glücklicherweise ging der Stachelrochen der Besatzung der Long Island Sound Trawl Survey ins Netz. Ein Boot, mit dem die Häufigkeit und Verbreitung verschiedener Meeresbewohner im Long Island Sound gemessen wird, wie auf der offiziellen Website des Staates Connecticut erklärt wird. Die Besatzung war also nicht an dem Fang an sich – als Trophäe – interessiert. Man habe lediglich ein paar schnelle Messungen vorgenommen, bevor man den Rochen wieder zurück ins Wasser entließ. (vho)