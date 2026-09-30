Das Wichtigste in Kürze Die gesetzliche Kasse zahlt die Wurzelbehandlung an einem Backenzahn nur dann, wenn der Zahn nach festen Kriterien als erhaltungswürdig gilt.

Fällt Ihr Zahn aus diesen Kriterien heraus, bekommen Sie die Behandlung als Privatleistung angeboten, und die Rechnung kann im vierstelligen Bereich liegen.

Operationsmikroskop, elektronische Längenmessung und spezielle Desinfektion sind auch bei einer Kassenbehandlung Privatleistungen und stehen zusätzlich auf Ihrer Rechnung.

Wie hoch eine Privatrechnung ausfällt, hängt am Faktor, mit dem die Praxis jede einzelne Position multipliziert: erlaubt ist das 1,0-fache bis 3,5-fache.

Eine Zahnzusatzversicherung hilft bei dieser Rechnung nur, wenn Sie den Vertrag geschlossen haben, bevor der Befund auf dem Tisch lag.

Wurzelbehandlung privat abgerechnet? Vierstellige Rechnungen entstehen fast immer über Privatleistungen, die neben der Kassenbehandlung laufen. Ein Tarif mit starker Erstattung für Zahnbehandlung fängt genau diesen Teil auf. Beitrag berechnen

Wann zahlt die Kasse die Wurzelbehandlung, und wann nicht?

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Wurzelkanalbehandlung an einem Backenzahn, wenn der Zahn als erhaltungswürdig eingestuft wird. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung beschreibt, welche Situationen das sind:

Der Backenzahn steht in einer ansonsten lückenlosen Zahnreihe.

Der Backenzahn verhindert, dass die Zahnreihe einseitig verkürzt wird.

Der Backenzahn hält vorhandenen funktionstüchtigen Zahnersatz an seinem Platz.

Trifft eine dieser Lagen zu, ist die Behandlung eine ganz normale Kassenleistung, und für die Wurzelbehandlung selbst zahlen Sie nichts obendrauf. Das gilt auch für die Wurzelspitzenresektion, also den chirurgischen Eingriff an der Wurzelspitze, wenn die Kanalbehandlung allein nicht ausreicht.

Trifft keine zu, ändert sich nicht die Medizin, sondern die Abrechnung. Der Zahn kann fachlich weiterhin behandelbar sein. Die Kasse sieht ihn nur nicht mehr als den Zahn an, dessen Erhalt sie finanzieren muss, und die Praxis legt Ihnen dieselbe Behandlung als Privatleistung vor.

Diese Einstufung entscheidet über Ihre Rechnung, lange bevor über Mikroskop oder Material gesprochen wird. Ein Zahn ganz hinten im Kiefer, hinter dem nichts mehr kommt, fällt deutlich häufiger aus dem Raster als ein Zahn mitten in einer geschlossenen Reihe. Welche der Lagen auf Ihren Zahn zutrifft, kann Ihnen die Praxis sagen, bevor es um Technik und Material geht. Die Auskunft kostet nichts und legt fest, wie der Rest der Rechnung aussieht.

Was kostet eine Wurzelbehandlung, wenn Sie sie privat zahlen?

Eine privat abgerechnete Wurzelbehandlung kann im vierstelligen Bereich liegen, besonders wenn mehrere Kanäle aufbereitet werden und moderne Technik zum Einsatz kommt. Eine feste Preistabelle nach Zahntyp gibt es nicht, weil die Rechnung aus einzelnen Positionen entsteht und jede davon mit einem Faktor multipliziert wird.

Ein großer Teil der Summe stammt gar nicht aus der Wurzelbehandlung im engeren Sinn, sondern aus Leistungen, die daneben laufen. Die Verbraucherzentrale zählt sie einzeln auf:

Behandlung unter dem Operationsmikroskop

elektronische Längenmessung der Wurzelkanäle

spezielle Desinfektion der Kanäle

die Revision, also die Wiederholung einer bereits behandelten Wurzel

Die ersten drei Positionen können auch dann anfallen, wenn die Kasse die Behandlung grundsätzlich trägt. Sie stehen dann als Zusatz auf einer eigenen Vereinbarung, die Sie unterschreiben, bevor behandelt wird. Die Revision ist der unangenehmste Posten dieser Liste, weil sie fast immer eine Privatleistung ist: Ein Zahn, der Jahre später erneut Probleme macht, wird dann privat noch einmal behandelt.

Der Steigerungsfaktor: so entsteht die Zahl auf Ihrer Privatrechnung

Jede Privatleistung beim Zahnarzt wird nach derselben Formel berechnet: Punktzahl der Leistung multipliziert mit dem Punktwert von 0,0562421 Euro, multipliziert mit dem Steigerungsfaktor. Die Punktzahl steht fest in der Gebührenordnung für Zahnärzte, der Punktwert ebenfalls. Beweglich ist nur der Faktor, und dort entscheidet sich, ob Ihre Rechnung moderat oder hoch ausfällt. Die Gebührenordnung erlaubt dafür den Rahmen vom Einfachen bis zum Dreieinhalbfachen des Gebührensatzes.

Faktor Bedeutung für Ihre Rechnung 1,0-fach Einfachsatz, der niedrigste zulässige Betrag für die Leistung 2,3-fach Regelsatz, den Praxen für den durchschnittlichen Aufwand ansetzen 3,5-fach Höchstsatz, nur mit schriftlicher Begründung auf der Rechnung zulässig

Zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Satz liegt für dieselbe Leistung der Faktor dreieinhalb. Schon der Sprung vom Regelsatz auf den Höchstsatz verteuert jede einzelne Position um gut die Hälfte. Wir halten den Faktor für die wichtigste Angabe auf dem Dokument, das Sie unterschreiben sollen. Er steht in der Spalte neben der Gebührenziffer.

Ein Faktor über 2,3 ist nicht verboten und auch nicht unseriös. Er verlangt aber eine schriftliche Begründung, die sich auf Ihren Fall bezieht, etwa auf stark gekrümmte Kanäle. Verlangen Sie diese Begründung, wenn sie fehlt.

Derselbe Backenzahn, zwei völlig verschiedene Rechnungen

Nehmen Sie einen entzündeten unteren Sechser, also den ersten großen Backenzahn. Steht er in einer geschlossenen Reihe, läuft die Behandlung über die Kasse, und Sie zahlen für die Aufbereitung und Füllung der Kanäle nichts. Ist derselbe Zahn der letzte in einer bereits verkürzten Reihe, bekommen Sie für exakt dieselbe Arbeit eine Privatrechnung.

Position Über die Kasse Als Privatleistung Aufbereitung und Füllung der Wurzelkanäle übernommen nach Punktzahl mal Punktwert mal Faktor Operationsmikroskop nicht übernommen zusätzlich berechenbar Elektronische Längenmessung nicht übernommen zusätzlich berechenbar Spezielle Desinfektion der Kanäle nicht übernommen zusätzlich berechenbar

Die rechte Spalte ist der Grund, warum die Summe vierstellig werden kann. Getrieben wird sie vom Faktor, der auf jede einzelne Zeile wirkt, und von den Zusatzleistungen, die auf dem Kassenweg gar nicht erst vorkommen.

Bevor Sie den Privatleistungen zustimmen

Unterschreiben Sie die Vereinbarung über Privatleistungen nicht im Behandlungsstuhl, sondern nehmen Sie sie mit. Selbst unter Zeitdruck lässt sich fast immer ein Tag Bedenkzeit herausholen, und die Entscheidung über Mikroskop oder Desinfektion muss selten in derselben Minute fallen wie die Diagnose.

Diese Fragen bringen in der Praxis am meisten:

Welche Positionen auf dem Dokument sind medizinisch nötig und welche sind Komfort? Mit welchem Faktor rechnen Sie, und warum liegt er über dem Regelsatz? Was passiert, wenn der Zahn in zwei Jahren erneut behandelt werden muss, und was kostet die Revision dann? Was schlagen Sie vor, wenn ich nur die Kassenleistung in Anspruch nehme?

Die letzte Frage ist die unbequemste und die wichtigste. Sie zwingt zu einer klaren Aussage darüber, ob der Kassenweg für Ihren Zahn überhaupt offensteht. Ein zweiter Kostenvoranschlag aus einer anderen Praxis ist außerdem legitim und üblich, gerade bei einer geplanten Behandlung ohne akute Schmerzen.

Wer wissen will, woran eine fachlich saubere Wurzelkanalbehandlung gemessen wird, findet die Orientierung bei der eigenen Fachgesellschaft: Die DGZMK hat dazu eine Good-clinical-practice-Empfehlung veröffentlicht. Heben Sie die Rechnung und die Vereinbarung anschließend auf. Beides brauchen Sie, wenn eine Versicherung erstatten soll.

Wann eine Zahnzusatzversicherung die Lücke schließt

Eine Zahnzusatzversicherung greift bei der Wurzelbehandlung über die Position Zahnbehandlung, nicht über Zahnersatz. Das ist die entscheidende Unterscheidung beim Tarifvergleich, denn ein Tarif kann beim Zahnersatz großzügig und bei der Zahnbehandlung knauserig sein, und die Wurzelbehandlung liegt auf der zweiten Seite.

Ob der Tarif in Ihrem Fall wirklich zahlt, entscheidet sich an wenigen Vertragsdetails. Der Erstattungssatz für Zahnbehandlung legt fest, welcher Anteil der Privatrechnung zurückkommt. Die Wartezeit bestimmt, ab wann überhaupt Leistungen fließen. Die Zahnstaffel begrenzt in den ersten Vertragsjahren die Summe, die der Versicherer insgesamt auszahlt.

Der Zeitpunkt ist dabei wichtiger als jeder Prozentsatz. Versicherer fragen im Antrag nach laufenden und bereits angeratenen Behandlungen, und ein Zahn, für den der Befund schon vorliegt, gilt als Vorschaden. Wenn Ihre Praxis die Wurzelbehandlung bereits angesprochen hat, rettet Sie kein Tarifabschluss mehr für diese Rechnung. Sinnvoll ist er dann für den nächsten Zahn, und davon haben Sie noch einige.

Läuft der Vertrag dagegen schon, ist der Rest Verwaltung. Sie lassen sich behandeln, bezahlen die Privatrechnung zunächst selbst und reichen sie samt der unterschriebenen Vereinbarung beim Versicherer ein. Erstattet wird der Prozentsatz Ihres Tarifs auf den privat abgerechneten Teil, nicht auf die Leistungen, die ohnehin die Kasse getragen hat.

Welche Tarife die Wurzelbehandlung abdecken

Wir nennen hier vier Anbieter, deren Leistungen für genau diesen Fall infrage kommen, geordnet danach, wie gut sie zum typischen Leser dieser Seite passen. DA Direkt steht vorn, weil der Zahnbehandlungsteil hier die gesamte Arbeit leisten muss. HanseMerkur ist die richtige Adresse für alle, die vorher genau wissen wollen, welcher Tarif was einschließt. Die DFV eignet sich, wenn Sie einen festen Prozentsatz ohne Wartezeit wollen. ERGO steht für alle, die ihre Zahnversicherung beim vorhandenen Versicherer bündeln.

DA Direkt: Schutz für den Teil, den die Kasse nicht trägt

DA Direkt ist unsere erste Empfehlung für Leser, die noch keinen Befund haben und den Zahnbehandlungsteil absichern wollen. Die Wurzelbehandlung ist der Klassiker unter den Rechnungen, die aus einer Kassenleistung heraus privat werden, und dieser Schutz muss stehen, bevor der erste Zahn Ärger macht.

DA Direkt für den Zahnbehandlungsteil Wer den Vertrag abschließt, bevor der erste Befund vorliegt, hat bei der nächsten Wurzelbehandlung die Wahl zwischen Kassenweg und Privatleistung. Tarif prüfen

HanseMerkur: vier Tarife, zwei verschiedene Wege

HanseMerkur benennt die Wurzelbehandlung auf der eigenen Tarifseite und trennt dabei zwei Produktlinien, die unterschiedlich funktionieren. Zahnvorsorge Top (EZP2) und Top Plus (EZP3) schließen die Wurzelbehandlung ein, verlangen für Zahnbehandlungen aber sechs Monate Wartezeit. Zahnzusatz Komfort (EZK) und Luxus (EZL) starten ohne Wartezeit, erstatten für ausgewählte Behandlungen jedoch bis zu 130 Euro im Jahr und arbeiten mit einer Zahnstaffel.

Tarif Wartezeit Zahnbehandlung Besonderheit Zahnvorsorge Top (EZP2) 6 Monate Wurzelbehandlung eingeschlossen Zahnvorsorge Top Plus (EZP3) 6 Monate Wurzelbehandlung eingeschlossen Zahnzusatz Komfort (EZK) keine bis 130 Euro im Jahr für ausgewählte Behandlungen, Staffel 600 Euro im ersten Jahr bis unbegrenzt ab Jahr 5 Zahnzusatz Luxus (EZL) keine bis 130 Euro im Jahr für ausgewählte Behandlungen, Staffel 1.000 Euro im ersten Jahr bis unbegrenzt ab Jahr 5

Für eine vierstellige Privatrechnung ist die Jahresgrenze von 130 Euro in den Komfort- und Luxus-Linien deutlich zu niedrig. Wer die Wurzelbehandlung wirklich absichern will, sieht sich bei HanseMerkur die Vorsorge-Linie an und plant die sechs Monate Wartezeit ein.

HanseMerkur: Wurzelbehandlung in benannten Tarifen Zahnvorsorge Top und Top Plus schließen die Wurzelbehandlung ein, nach sechs Monaten Wartezeit für Zahnbehandlungen. Tarifübersicht ansehen

DFV: fester Prozentsatz, keine Wartezeit

Die Deutsche Familienversicherung rechnet die Wurzelbehandlung unter Zahnbehandlungen ab und erstattet den Prozentsatz der jeweiligen Tarifstufe. Eine Wartezeit gibt es nicht, dafür begrenzt eine Zahnstaffel die Leistungen in den ersten 48 Monaten.

Tarifstufe Erstattung Zahnbehandlung Basis 50 Prozent Komfort 70 Prozent Premium 80 Prozent Exklusiv 100 Prozent

Bei einer Rechnung, die vierstellig werden kann, entscheidet der Abstand zwischen Basis und Exklusiv über die Hälfte des Betrags. Wir würden bei diesem Anbieter nicht unter die Komfort-Stufe gehen.

DFV: feste Prozentsätze statt Einzelfallprüfung Von 50 Prozent in der Basis-Stufe bis 100 Prozent im Exklusiv-Tarif, ohne Wartezeit, mit Staffel in den ersten 48 Monaten. Erstattung vergleichen

ERGO: die Option für Bestandskunden

ERGO gehört auf diese Liste, weil viele Leser dort bereits versichert sind und ihre Verträge zusammenhalten wollen. Prüfen Sie vor dem Abschluss dieselben zwei Zeilen, die auch bei allen anderen Anbietern entscheiden: den Erstattungssatz für Zahnbehandlung und die Wartezeit. Alles andere ist für die Wurzelbehandlung zweitrangig.

ERGO für den Zahnbehandlungsschutz Bündeln lohnt sich nur, wenn der Erstattungssatz für Zahnbehandlung stimmt. Genau diese Zeile sollten Sie vor dem Abschluss ansehen. Leistungen abrufen

Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine zahnärztliche Untersuchung, Diagnose oder Behandlung. Die Einstufung Ihres Zahns als erhaltungswürdig, die Wahl der Behandlungsschritte und die verbindliche Summe auf dem Kostenplan gehören in die Hände der behandelnden Praxis, die den Befund vor sich hat.

Häufige Fragen zur Wurzelbehandlung

Wie hoch ist der Eigenanteil bei einer Wurzelbehandlung? Auf dem Kassenweg zahlen Sie für die Wurzelbehandlung selbst nichts, sofern Ihr Zahn die Kriterien der Erhaltungswürdigkeit erfüllt. Privat abgerechnet kann dieselbe Behandlung im vierstelligen Bereich liegen. Zwischen diesen beiden Extremen liegt der häufigste Fall: eine Kassenbehandlung plus vereinbarte Privatleistungen wie Mikroskop oder spezielle Desinfektion, die separat auf Ihrer Rechnung erscheinen.

Warum sind für eine Wurzelbehandlung mehrere Sitzungen nötig? Eine Wurzelkanalbehandlung besteht aus mehreren Schritten, die nicht alle in einen Termin passen. Die Universitätsmedizin Mainz beschreibt den Ablauf mit Röntgendiagnostik, dem Anlegen des Kofferdams, der Aufbereitung der Kanäle und der abschließenden Füllung. Wie viele Termine daraus werden, hängt davon ab, wie viele Kanäle der Zahn hat und ob die Entzündung vor der Füllung abklingen muss.

Wurzelbehandlung oder Zahn ziehen, was ist besser? Die Antwort hängt an derselben Frage, die auch über die Kostenübernahme entscheidet: Was hält dieser Zahn in Ihrem Gebiss zusammen? Ein Backenzahn, der eine Zahnreihe schließt oder vorhandenen Zahnersatz stützt, ist den Erhalt in aller Regel wert, und genau in diesen Lagen zahlt auch die Kasse. Ziehen ist kurzfristig billiger, verschiebt die Kosten aber auf den Ersatz, der die Lücke später schließen muss.

Lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung, wenn die Wurzelbehandlung schon ansteht? Für die anstehende Behandlung nicht mehr. Versicherer fragen im Antrag nach angeratenen und laufenden Behandlungen, und Tarife mit Wartezeit zahlen für den Zeitraum ohnehin nicht. Ob eine Zahnzusatzversicherung sich dennoch lohnt, entscheidet der Blick nach vorn: Die übrigen Zähne sind noch nicht befundet, und die nächste Privatrechnung kommt erfahrungsgemäß nicht allein.