Das Wichtigste in Kürze Drei Bedingungen für ein Ja: Bereits behandelte Zähne, der Wunsch nach mehr als der Regelversorgung und eine vierstellige Rechnung, die zum falschen Zeitpunkt käme, machen zusammen den Abschluss zur besseren Entscheidung.

Bereits behandelte Zähne, der Wunsch nach mehr als der Regelversorgung und eine vierstellige Rechnung, die zum falschen Zeitpunkt käme, machen zusammen den Abschluss zur besseren Entscheidung. Die Lücke in Euro: Nach Abzug der Kassenleistung bleiben 96 Euro Eigenanteil für eine Krone aus Nichtedelmetall, 478 Euro für eine vollverblendete Metall-Keramik-Krone und 792 Euro für ein dreiflächiges Keramik-Inlay (Stiftung Warentest, 27.02.2026).

Nach Abzug der Kassenleistung bleiben 96 Euro Eigenanteil für eine Krone aus Nichtedelmetall, 478 Euro für eine vollverblendete Metall-Keramik-Krone und 792 Euro für ein dreiflächiges Keramik-Inlay (Stiftung Warentest, 27.02.2026). Klares Nein bei Härtefällen: Wer unter der Einkommensgrenze der Härtefallregelung liegt, für 2026 nach Angaben der KZBV 1.582 Euro brutto im Monat für Alleinstehende, bekommt Zahnersatz in Regelversorgung von der Kasse vollständig bezahlt.

Wer unter der Einkommensgrenze der Härtefallregelung liegt, für 2026 nach Angaben der KZBV 1.582 Euro brutto im Monat für Alleinstehende, bekommt Zahnersatz in Regelversorgung von der Kasse vollständig bezahlt. Kein Bedarf, wenn die Regelversorgung genügt: Für diese Gruppe hält die Verbraucherzentrale privates Sparen für den besseren Weg.

Für diese Gruppe hält die Verbraucherzentrale privates Sparen für den besseren Weg. Zu spät ab der Diagnose: Jeder Tarif im Markt schließt bereits angeratene oder laufende Behandlungen aus, auch jeder Tarif ohne Gesundheitsfragen.

Lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung?

Von den drei Bedingungen oben wiegt die mittlere am schwersten: der Wunsch nach mehr als der Regelversorgung, also nach mehr als der Standardtherapie, die die Kasse für Ihren Befund vorsieht. Aus ihm entsteht die Lücke überhaupt erst, die ein Tarif später füllen soll, und ohne ihn bleibt der Eigenanteil in Bereichen, für die sich keine Versicherung rechnet. Treffen alle drei zu, ist der Abschluss die klar bessere Entscheidung. Fehlen alle drei, sparen Sie das Geld besser selbst. Trifft nur eine davon zu, wird daraus eine Rechenaufgabe, und die steht weiter unten mit konkreten Beträgen.

Der Grund, warum ein früher Abschluss die Antwort verschiebt, liegt nicht in der Höhe der Beiträge, sondern in der Reihenfolge. Versichern können Sie nur, was noch nicht feststeht. Jeder Tarif im Markt schließt bereits angeratene oder laufende Behandlungen aus, auch die Tarife ohne Gesundheitsfragen. Wer wartet, bis der Bedarf feststeht, kommt für genau diesen Bedarf zu spät. Das ist die eigentliche Kostenfalle bei dieser Entscheidung, nicht der Monatsbeitrag.

Wie groß die Lücke ist, um die es dabei geht, legt nicht der Tarif fest, sondern die gesetzliche Kasse.

Was die Kasse zahlt und was Sie selbst tragen

Eine Zahnzusatzversicherung ist eine private Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung. Sie übernimmt einen prozentualen Anteil der Zahnarztrechnung, je nach Tarif berechnet auf die Gesamtrechnung oder auf den nach der Kassenleistung verbleibenden Anteil, und begrenzt diese Leistung in den ersten Vertragsjahren durch die Zahnstaffel. Mehr Mechanik steckt nicht dahinter. Entscheidend ist, was überhaupt übrig bleibt.

Die Kasse zahlt bei Zahnersatz keinen Anteil an Ihrer tatsächlichen Rechnung, sondern einen festen Zuschuss je Befund. Er beträgt 60 Prozent der Regelversorgung, steigt auf 70 Prozent, wenn Sie das Bonusheft fünf Jahre lückenlos geführt haben, und auf 75 Prozent nach zehn Jahren. Erwachsene brauchen dafür eine Untersuchung pro Jahr, Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren zwei. Das Bonusheft ist damit der billigste Hebel in dieser ganzen Rechnung: ein Termin im Jahr, lückenlos geführt, und der Zuschuss steigt um zehn Prozentpunkte. Wer ihn reißt, fällt zurück auf 60 Prozent. Zum 1. Januar 2027 senkt das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz.

Die Regelversorgung ist die ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Standardtherapie für den jeweiligen Befund. Wählen Sie etwas anderes, eine Keramikverblendung statt einer Metallkrone oder ein Implantat statt einer Brücke, bleibt der Festzuschuss exakt gleich hoch. Die gesamte Differenz tragen Sie. Implantate übernimmt die Kasse laut KZBV grundsätzlich nicht, abgesehen von eng begrenzten Ausnahmeindikationen.

Behandlung Gesamtkosten Anteil der Kasse Eigenanteil Krone aus Nichtedelmetall (Regelversorgung) 382 € 286 € 96 € Vollverblendete Metall-Keramik-Krone 764 € 286 € 478 € Keramik-Inlay, dreiflächig 852 € 60 € 792 €

Stand: 27.02.2026, Beispielrechnungen von Stiftung Warentest.

Die Spalte, an der die Entscheidung hängt, ist die letzte. Der Zuschuss der Kasse bleibt bei beiden Kronen identisch, weil er am Befund hängt und nicht an der Ausführung, während sich die Rechnung verdoppelt. Beim Inlay fällt der Zuschuss fast vollständig weg: Für Einlagefüllungen gibt es keinen Festzuschuss, die Kasse zahlt nur die vergleichbare Standardfüllung, den Rest regeln Sie über eine Mehrkostenvereinbarung mit der Praxis. Die drei Befunde der Tabelle ergeben zusammen 1.366 Euro Eigenanteil.

Für wen sich eine Zahnzusatzversicherung lohnt

Wenn schon Füllungen, Kronen oder wurzelbehandelte Zähne im Mund sind

Zahnersatz kommt selten aus dem Nichts. An einem Zahn mit einer großen Füllung, einer alten Krone oder einer Wurzelbehandlung fehlt bereits Substanz, und genau dort entsteht die nächste Rechnung, auch ohne dass heute eine Diagnose vorliegt.

Genau das ist das stärkste ehrliche Argument für einen frühen Abschluss: Das Risiko ist bei Zähnen nicht zufällig über die Bevölkerung verteilt wie ein Wohnungsbrand, es ist an Ihrer eigenen Vorgeschichte ablesbar. Was gilt, wenn doch bereits etwas dokumentiert ist, klärt die Seite zu Zahnzusatzversicherungen mit Vorschäden.

Wenn Sie mehr wollen als die Regelversorgung

Die Regelversorgung ist zweckmäßig, aber sie ist eine Standardtherapie und keine Wunschbehandlung. Eine Metallkrone im Seitenzahnbereich erfüllt ihren Zweck vollständig. Wenn Sie Keramik wollen, ein Inlay statt einer Kunststofffüllung oder ein Implantat statt einer Brücke, zahlen Sie die Differenz zum Standard vollständig aus eigener Tasche, weil der Festzuschuss dabei unverändert bleibt. Diese Differenz ist der eigentliche Gegenstand einer Zahnzusatzversicherung.

Wenn eine vierstellige Rechnung Sie zur Unzeit trifft

Rechnungen für Zahnersatz kommen nicht in Raten, sie werden fällig, wenn die Arbeit fertig ist. Wer 792 Euro für ein einziges Keramik-Inlay nicht innerhalb weniger Wochen aufbringen kann, ohne etwas anderes zu verschieben, versichert mit einem Tarif weniger die Kosten als den Zeitpunkt. Das ist ein legitimer Grund, selbst wenn die Beitragssumme über zwanzig Jahre am Ende höher ausfällt als der eingetretene Schaden. Für Rentnerinnen und Rentner verschiebt sich diese Rechnung noch einmal, weil der Beitrag mit dem Eintrittsalter deutlich steigt; das rechnen wir auf der Seite zur Zahnzusatzversicherung für Rentner getrennt durch.

Für wen sich eine Zahnzusatzversicherung nicht lohnt

Es gibt Leser, bei denen die Antwort schlicht Nein lautet. Zwei Fälle sind eindeutig, und in beiden bindet ein Vertrag Geld, das dafür keinen Gegenwert bekommt. Dazu kommt ein Sonderfall, in dem nicht der Vertrag das Problem ist, sondern der Zeitpunkt.

Wenn die Härtefallregelung greift

Wer wenig verdient, bekommt die Regelversorgung vollständig bezahlt. Die KZBV nennt für 2026 eine Einkommensgrenze von 1.582 Euro brutto im Monat für Alleinstehende, 2.175,25 Euro bei einem Angehörigen und für jeden weiteren Angehörigen zusätzlich 395,50 Euro. Wer darunter liegt, zahlt für Zahnersatz in Regelversorgung nichts, weil die Kasse dann 100 Prozent übernimmt.

Eine Zahnzusatzversicherung würde in diesem Fall vor allem Leistungen oberhalb des Standards finanzieren und dafür jeden Monat einen Beitrag verlangen, der in einem knappen Budget an anderer Stelle fehlt. Das ist ein klares Nein und kein Vielleicht.

Wenn die Behandlung bereits angeraten ist

Hat Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt bereits eine Krone, eine Brücke oder ein Implantat angeraten, trägt keine neu abgeschlossene Versicherung diese Behandlung, auch keine ohne Gesundheitsfragen. Der Ausschluss angeratener und laufender Behandlungen steht in jedem Tarifwerk im Markt. Ein Abschluss nach der Diagnose bringt für diesen Befund nichts.

Für diesen Befund ist es zu spät, für das übrige Gebiss nicht: Ein Abschluss lohnt jetzt nur noch mit Blick auf die Zähne, an denen bisher nichts dokumentiert ist. Welche Anbieter dabei ohne Sperrfrist starten und wo die Grenzen liegen, steht auf Zahnzusatzversicherung ohne Wartezeit.

Wenn Ihnen die Regelversorgung genügt

Die Regelversorgung ist keine Notlösung. Eine Krone aus Nichtedelmetall kostet Sie nach Abzug des Festzuschusses 96 Euro. Wer damit zufrieden ist, keine Keramik im Seitenzahnbereich braucht und den Zuschuss der Kasse als ausreichend empfindet, versichert ein Risiko, das für ihn klein bleibt.

Die Verbraucherzentrale kommt zum selben Schluss: Sinnvoll ist der Abschluss vor allem für Versicherte, die höherwertigen Zahnersatz und Ästhetik wollen, während Versicherte, die mit der Regelversorgung samt Zuzahlung leben können, mit privatem Sparen besser fahren. Als Einstiegsalter empfiehlt sie 30 bis 40 Jahre.

Drei Tarife für drei Ausgangslagen

Wer sich in einer der Gruppen wiedergefunden hat, für die sich der Abschluss rechnet, steht vor der nächsten Frage: welcher Tarif zur eigenen Lage passt. Drei Lagen kommen dabei besonders häufig vor: bereits behandelte Zähne und die Sorge, an der Gesundheitsprüfung zu scheitern; ein Budget, mit dem der Einstieg zunächst klein bleiben soll; und der Wunsch, genau die Lücke zu schließen, die der Festzuschuss der Kasse offen lässt. Für jede dieser drei Lagen steht unten ein Tarif, ausgewählt nach der Situation, nicht nach seiner Stellung im Gesamtmarkt. Und alle drei Anbieter nennen ihre Einstiegsbeiträge ohne das Eintrittsalter, auf das sie sich beziehen; verbindlich wird Ihr Beitrag erst im Rechner des Anbieters.

DA Direkt: Zahnschutz Premium Plus ohne Gesundheitsfragen

DA Direkt stellt beim Antrag keine Gesundheitsfragen und erhebt keine Wartezeit, also keine Sperrfrist zwischen Abschluss und erster Leistung. Wer bereits versorgte Zähne hat und deshalb mit einer Ablehnung rechnet, kommt hier am weitesten, und deshalb steht der Tarif vorn. Die Grenze zieht DA Direkt selbst: Bereits begonnene oder angeratene Zahnbehandlungen sowie bekannte Schäden, etwa fehlende oder beschädigte Zähne und diagnostizierte Fehlstellungen, bleiben ausgeschlossen. Der Verzicht auf die Gesundheitsprüfung ersetzt also keinen früheren Abschluss, er nimmt nur die Hürde beim Antrag weg.

Premium Plus erstattet Zahnersatz und Zahnbehandlung zu 100 Prozent, im dentolo-Netzwerk wie außerhalb, und beginnt bei 16,90 Euro im Monat. Der Einstieg über den Komfort-Tarif liegt bei 6,90 Euro, dort sind es 90 Prozent im Netzwerk und 75 Prozent außerhalb. Die Zahnstaffel liegt bei Premium Plus im ersten Jahr bei 1.500 Euro und wächst auf 3.000, 4.500 und 6.000 Euro; ab dem fünften Jahr rechnet DA Direkt ohne diese Grenze.

Ohne Gesundheitsfragen zum Zahnschutz Zahnschutz Premium Plus erstattet Zahnersatz und Zahnbehandlung zu 100 Prozent, im Netzwerk wie außerhalb, ab 16,90 Euro im Monat. Beitrag berechnen →

DFV-ZahnSchutz: Basis bis Exklusiv

Die DFV staffelt vier Tarife und veröffentlicht für jeden den Beitrag, sodass sich der Einstieg auf jeder Höhe planen lässt. Basis beginnt bei 9,10 Euro und erstattet 50 Prozent, Komfort bei 12,60 Euro mit 70 Prozent, Premium bei 14,30 Euro mit 80 Prozent, Exklusiv bei 17,80 Euro mit 100 Prozent. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Tarif liegen 8,70 Euro im Monat und 50 Prozentpunkte Erstattung. Zahnersatz und Zahnbehandlung werden mit demselben Satz erstattet, was den Vergleich mit anderen Anbietern einfacher macht, weil Sie nur eine Zahl im Blick behalten müssen.

Die Zahnstaffel wächst mit dem Tarif: Komfort deckt 1.225 Euro im ersten Jahr, 2.450 Euro in zwei Jahren, 3.675 Euro in drei und 4.900 Euro in vier Jahren, ab dem 49. Monat leistet die DFV ohne Begrenzung. Eine Wartezeit gibt es nicht. Wer klein anfangen will, sollte den Sprung von Basis auf Komfort trotzdem gleich mitrechnen: 3,50 Euro im Monat trennen 50 von 70 Prozent Erstattung.

Vier Tarife, vier veröffentlichte Beiträge DFV-ZahnSchutz reicht von Basis mit 50 Prozent Erstattung ab 9,10 Euro bis Exklusiv mit 100 Prozent ab 17,80 Euro im Monat. Tarife durchrechnen →

Ergo ZEF: verdoppelter Festzuschuss

Der Festzuschuss von 60 bis 75 Prozent der Regelversorgung ist die Größe, an der der ganze Eigenanteil hängt, und genau dort setzt ZEF an: Der Tarif verdoppelt ihn, statt einen Prozentsatz auf die Gesamtrechnung zu legen. Für Implantate erstattet Ergo bis zu 500 Euro je Implantat. An Beiträgen nennt Ergo für einen 26-Jährigen beispielhaft 24,70 und 37,60 Euro im Monat, für Kieferorthopädie ab 12,70 Euro – ob darunter auch die Erstattung für Invisalign fällt, ist tarifabhängig.

Eine Einschränkung gehört dazu: Ergo nennt für die meisten Tarife anfängliche Leistungsbegrenzungen, ohne Beträge zu veröffentlichen; für ZEK und die Kieferorthopädie-Tarife gibt die Seite an, dass es keine gibt. Wie hoch die Staffel in den ersten Jahren ausfällt, erfahren Sie dort also erst im Angebot, während DFV und DA Direkt ihre Grenzen offen ausweisen.

Den Festzuschuss der Kasse verdoppeln Der Ergo-Tarif ZEF setzt am gesetzlichen Festzuschuss an und verdoppelt ihn, statt einen Prozentsatz auf die Gesamtrechnung zu legen. Angebot anfordern →

Selbst sparen statt versichern: die Rechnung

Gegen jeden dieser Tarife steht ein Einwand, der selten durchgerechnet wird: Warum nicht den Beitrag einfach auf ein eigenes Konto legen? Nehmen wir dafür einen mittleren Tarif als Sparrate: DFV-ZahnSchutz Komfort beginnt bei 12,60 Euro im Monat. Wer stattdessen genau diesen Betrag auf ein eigenes Konto legt, hat nach einem Jahr 151,20 Euro beisammen, nach drei Jahren 453,60 Euro und nach zehn Jahren 1.512 Euro, Zinsen nicht mitgerechnet. Ab wann das reicht, lässt sich auf den Monat genau angeben.

Sparzeit Angesparter Betrag Deckt den Eigenanteil für 8 Monate 100,80 € Krone aus Nichtedelmetall (96 €) 3 Jahre, 2 Monate 478,80 € vollverblendete Metall-Keramik-Krone (478 €) 5 Jahre, 3 Monate 793,80 € Keramik-Inlay, dreiflächig (792 €) 9 Jahre, 1 Monat 1.373,40 € alle drei Befunde zusammen (1.366 €)

Sparrate 12,60 Euro im Monat, Stand August 2026. Eigenanteile nach Stiftung Warentest, Stand 27.02.2026.

Der Kipppunkt liegt bei 38 Monaten. So lange dauert es, bis das eigene Konto die 478 Euro für eine verblendete Krone trägt. Fällt der Befund früher an, ist das Konto zu dünn, und der Tarif ist im Vorteil: Er kann im ersten Vertragsjahr bis zu 1.225 Euro leisten, das Sparkonto trägt nach zwölf Monaten 151,20 Euro. Fällt der Befund später an und bleibt es bei diesem einen Zahn, hat der Sparer gewonnen und behält den Rest des Guthabens. Selbst sparen funktioniert also genau dann, wenn der erste größere Befund weit genug entfernt liegt und einzeln bleibt. Als Faustregel aus dieser Rechnung: Wer heute schon mehrere versorgte Zähne im Mund hat, sollte nicht auf 38 beitragsfreie Monate wetten; wer ein weitgehend unversorgtes Gebiss hat, kann es.

Ein Punkt spricht deutlich für das Sparen: Das Geld gehört weiterhin Ihnen. Über zwanzig Jahre zahlen Sie bei 12,60 Euro monatlich 3.024 Euro Beitrag, und das ohne jede Beitragsanpassung gerechnet. Selbst drei vollverblendete Kronen ergeben in dieser Zeit zusammen 1.434 Euro Eigenanteil, also nicht einmal die Hälfte der Beitragssumme. Über eine so lange Laufzeit gewinnt das eigene Konto deshalb in den meisten Fällen. Es verliert unter zwei Bedingungen: wenn der erste größere Befund vor dem 38. Monat kommt und das Guthaben ihn noch nicht trägt, und wenn mehrere aufwendige Versorgungen in kurzer Folge zusammenkommen, für die das Konto jedes Mal wieder bei null beginnt. Der Tarif hat in diesen Fällen den längeren Atem, weil die Zahnstaffel nach vier Jahren wegfällt und ein guter Tarif ab dann ohne Deckel leistet.

Was gegen einen Abschluss spricht

Der Beitrag, den Sie heute abschließen, ist keine Zusage für die nächsten dreißig Jahre. Private Krankenzusatzversicherer dürfen ihre Beiträge anpassen, wenn die Ausgaben steigen. Der Beitrag wächst also nicht nur mit Ihrem Alter, er kann auch unabhängig davon angehoben werden. Tarife mit Alterungsrückstellung legen dafür in jungen Jahren – etwa während des Studiums als Studierende – einen Teil des Beitrags zurück und sind zu Beginn teurer; Tarife ohne Alterungsrückstellung kalkulieren nach Eintrittsalter, starten günstiger und steigen mit dem Alter spürbar an. Vor Anpassungen schützt keine der beiden Varianten.

Dazu kommt die Zahnstaffel. In den ersten vier Vertragsjahren begrenzen fast alle Tarife die Summe, die sie insgesamt zahlen. Wer gleich im ersten Jahr eine große Versorgung braucht, bekommt sie nicht in voller Höhe erstattet, obwohl im Tarifnamen 100 Prozent stehen. Wie Erstattungssatz und Staffel zusammenwirken und worauf Sie dabei achten müssen, steht im Detail unter Leistungen der Zahnzusatzversicherung.

Und schließlich ist der Antrag selbst eine Hürde. Die meisten Anbieter stellen Gesundheitsfragen, und unvollständige Angaben können den Versicherungsschutz gefährden. Wer bereits behandelte Zähne hat, muss mit Ausschlüssen oder einer Ablehnung rechnen.

Unser Fazit

Für gesetzlich Versicherte mit eigenen, aber bereits behandelten Zähnen lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung, weil die Lücke bei Zahnersatz weder klein noch selten ist: 478 Euro Eigenanteil für eine vollverblendete Krone, 792 Euro für ein Keramik-Inlay, und die Kasse bezuschusst in beiden Fällen nur den Befund, nicht die gewählte Ausführung. Wer diese Beträge nicht ohne Weiteres aus eigenen Mitteln aufbringen kann, trifft mit einem Tarif die richtige Entscheidung, und zwar umso deutlicher, je mehr Zähne bereits versorgt sind.

Für zwei Gruppen lohnt sie sich nicht: für Härtefälle, deren Regelversorgung die Kasse ohnehin vollständig trägt, und für alle, denen die Regelversorgung genügt. Dazu kommt der Sonderfall der bereits angeratenen Behandlung: Für diesen einen Befund kommt jeder Abschluss zu spät, für die übrigen Zähne nicht. Wer keiner dieser Gruppen angehört, hat immer noch die Wahl zwischen Tarif und eigenem Konto: Es entscheidet, wie viele Zähne bereits versorgt sind und wie schnell der erste größere Befund kommen kann. Welche Anbieter über den gesamten Markt hinweg am meisten leisten, steht im Zahnzusatzversicherung Vergleich.

Häufige Fragen