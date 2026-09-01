Das Wichtigste in Kürze Kein gemeinsamer Vertrag: Keiner der fünf Anbieter auf dieser Seite versichert einen Haushalt in einer gemeinsamen Police, versichert wird pro Kopf mit eigenem Vertrag und eigenem Beitrag.

Keiner der fünf Anbieter auf dieser Seite versichert einen Haushalt in einer gemeinsamen Police, versichert wird pro Kopf mit eigenem Vertrag und eigenem Beitrag. Ende der Mitversicherung: Kinder laufen nur bis zu dem Alter im Vertrag eines Elternteils mit, das der jeweilige Tarif festlegt, in vielen Tarifen bis zum 18. Geburtstag.

Kinder laufen nur bis zu dem Alter im Vertrag eines Elternteils mit, das der jeweilige Tarif festlegt, in vielen Tarifen bis zum 18. Geburtstag. Neustart im eigenen Vertrag: Für ein Kind, das aus der Mitversicherung herausfällt, beginnt die Zahnstaffel im eigenen Vertrag wieder bei Jahr 1, und der Beitrag richtet sich nach dem dann erreichten Eintrittsalter.

Für ein Kind, das aus der Mitversicherung herausfällt, beginnt die Zahnstaffel im eigenen Vertrag wieder bei Jahr 1, und der Beitrag richtet sich nach dem dann erreichten Eintrittsalter. Haushaltsrechnung: Vier Verträge im Komfort-Tarif der Deutschen Familienversicherung kosten zusammen 50,40 Euro im Monat, also 6.048 Euro in zehn Jahren, bei 70 Prozent Erstattung je Kopf.

Vier Verträge im Komfort-Tarif der Deutschen Familienversicherung kosten zusammen 50,40 Euro im Monat, also 6.048 Euro in zehn Jahren, bei 70 Prozent Erstattung je Kopf. Summenbegrenzung: Die Zahnstaffel zählt pro Vertrag, in einem Vierpersonenhaushalt gibt es also vier Erstjahresgrenzen und vier Zeitpunkte, an denen die Begrenzung wegfällt.

Die folgenden Anbieter decken die Bandbreite eines Haushalts ab, von der eigenen Kinderlinie bis zur Tarifleiter, auf der jedes Familienmitglied anders sitzen kann.

DA Direkt: eigene Kinderlinie neben dem Vertrag der Eltern

Für Kinder führt DA Direkt eine eigene Tariflinie neben den Erwachsenentarifen, also ein eigenes Produkt mit eigenen Bedingungen statt eines Anhangs an Ihrem Vertrag. Für einen Haushalt ist das der ruhigere Weg: Die Tarifstufe, die Sie für sich wählen, entscheidet nicht darüber, was Ihr Kind erstattet bekommt.

Die drei Erwachsenenstufen starten bei 6,90 Euro (Komfort), 13,90 Euro (Premium) und 16,90 Euro im Monat (Premium Plus). Als Beispielbeiträge nennt DA Direkt 10,90 Euro mit 25 Jahren, 27,90 Euro mit 40 Jahren und 16,90 Euro für ein siebenjähriges Kind. Erstattet werden im Komfort 90 Prozent im Netz und 75 Prozent außerhalb, im Premium 100 und 90 Prozent, im Premium Plus immer 100 Prozent.

Wichtig: Klären Sie mit Ihrer Zahnarztpraxis, ob sie zum Netz gehört, bevor Sie vier Verträge auf Komfort setzen. Die 15 Prozentpunkte Differenz entscheiden über den Eigenanteil jedes einzelnen Kopfes.

Im ersten Jahr begrenzt die Zahnstaffel die Leistung auf 750, 1.100 oder 1.500 Euro je Stufe, ab dem fünften Versicherungsjahr fällt die Grenze weg. Wartezeit gibt es keine, Gesundheitsfragen stellen die Haupttarife nicht. Kinder-Kieferorthopädie ist in Premium und Premium Plus ab KIG 1 abgedeckt.

Barmenia Gothaer: Mehr Zahn nur mit Vorsorgebaustein

Die Tarifgeneration Mehr Zahn gibt es in den Stufen 80, 90 und 100, und sie ist nur zusammen mit dem Pflichtbaustein Mehr Zahnvorsorge Bonus D abschließbar, nicht separat.

Wichtig: Rechnen Sie den Pflichtbaustein bei jedem Kopf von Anfang an mit. Sonst planen Sie den Haushalt mit einem Beitrag, den es so nicht gibt.

Der Baustein ist für einen Haushalt mit Kindern allerdings der interessantere Teil: Er deckt Kunststofffüllungen, Wurzel- und Parodontosebehandlung sowie Aufbissbehelfe ab und erstattet Zahnprophylaxe und professionelle Zahnreinigung mit 80 Prozent, bis zu 200 Euro pro Kalenderjahr. Bei Ihnen ankommen können davon höchstens 160 Euro je Vertrag und Jahr, bei vier Verträgen 640 Euro für den Haushalt. Rechnen Sie mit diesem Erstattungsbetrag und nicht mit der Budgetzeile: Eine Sitzung professionelle Zahnreinigung liegt zwischen 80 und 200 Euro, und ein Fünftel davon bleibt in jedem Fall bei Ihnen.

Beim Zahnersatz erstattet Mehr Zahn je Stufe 80, 90 oder 100 Prozent, Wartezeit fällt in keinem Bereich an. Die Zahnstaffel läuft in Vierjahresschritten: bis 1.500 Euro im ersten Jahr, 3.000 Euro in den ersten zwei, 4.500 Euro in den ersten drei, 6.000 Euro in den ersten vier.

Barmenia Gothaer wirbt mit einem Einstieg ab 4,60 Euro im Monat, ohne Alter oder Tarifkombination dazu auszuweisen. Als Vergleichspreis gegen die altersgebundenen Beiträge der anderen Anbieter taugt die Zahl deshalb nicht, wohl aber als Hinweis darauf, dass der Einstieg hier niedrig liegt.

NÜRNBERGER: Kinder-Kieferorthopädie in jedem Tarif

Diese Asymmetrie ist der Grund, warum NÜRNBERGER auf eine Familienseite gehört: Bei Kindern ist Kieferorthopädie immer abgedeckt, unabhängig von der Tarifstufe. Bei Erwachsenen zahlt der Versicherer nur nach einem Unfall, dann 80 bis 100 Prozent bis zu einem Budget von 2.000 Euro.

Kurz gesagt: Wollen Sie eine Spange für sich selbst mitversichern, sind Sie hier falsch. Soll die Ihrer Kinder abgesichert sein, ohne dass Sie dafür die Tarifstufe hochsetzen, sind Sie richtig.

Erstattet wird in den Stufen Komfort 80, Komfort 90 und Komfort 100, also mit 80, 90 und 100 Prozent. Darunter steht ein vierter Tarif, der Basis: Er verdoppelt den Festzuschuss Ihrer Kasse einschließlich Bonus und ist dabei in den ersten drei Versicherungsjahren auf bis zu 500 Euro begrenzt, ab dem vierten fällt die Grenze weg. Für einen Haushalt, der auf jeden Euro Beitrag schaut, ist das die schmale Variante: Sie hebt den Kassenanteil an, statt einen Anteil der Gesamtrechnung zu übernehmen.

Die Gesundheitsprüfung entfällt vollständig, und eine Wartezeit steht Ihnen nicht im Weg. In den Komfort-Stufen erstattet NÜRNBERGER im ersten Versicherungsjahr bis zu 800, 900 oder 1.000 Euro und über die ersten vier Versicherungsjahre zusammen bis zu 3.200, 3.600 oder 4.000 Euro; vom fünften Versicherungsjahr an entfällt diese Obergrenze, und für Unfallbehandlungen gilt sie ohnehin nicht. Die professionelle Zahnreinigung wird je Versicherungsjahr mit 100, 150 oder 200 Euro erstattet, im Komfort 100 also bis 200 Euro.

Einen Preis, mit dem Sie ein Haushaltsbudget planen könnten, macht der Versicherer nicht öffentlich: Für jeden Kopf entsteht der Beitrag erst aus Alter und Tarifstufe. Fragen Sie ihn deshalb pro Person ab und lassen Sie sich die Beiträge für alle Stufen nennen, nicht nur für die, nach der Sie gefragt haben.

ottonova: drei Klassen für drei Bedarfslagen

Economy Class, Business Class und First Class staffeln die Erstattung beim Zahnersatz von 70 bis 75 Prozent über 85 bis 90 Prozent auf 100 Prozent. Zahnbehandlung wird bis 100 Prozent erstattet, bei Privatzahnärzten außerhalb des Netzes mit 70 Prozent.

Der eigentliche Familienvorteil steht in der Ausnahmeliste zur Summenbegrenzung: Prophylaxe, Kariesrisikodiagnostik, Fissurenversiegelung und Unfallbehandlung laufen ohne Deckel, während die Zahnstaffel im ersten Jahr je Tarif zwischen 800 und 1.250 Euro und in den ersten vier Jahren kumuliert zwischen 3.200 und 5.000 Euro begrenzt, bevor sie ab Jahr 5 wegfällt. Genau die vier Positionen sind das, was bei Kindern regelmäßig anfällt, und sie zehren hier nicht am Budget für den Zahnersatz der Eltern. Bei der Kinder-Kieferorthopädie hängt viel an der Klasse: Business Class erstattet 85 Prozent ab KIG 3 mit bis zu 1.500 Euro in zehn Versicherungsjahren, First Class 100 Prozent bereits ab KIG 1 mit bis zu 2.000 Euro. Bei Erwachsenen leistet ottonova nur, wenn die gesetzliche Kasse zahlt oder ein Unfall vorliegt.

Eine Wartezeit gibt es nicht, dafür drei Gesundheitsfragen: fragefrei ist ottonova nicht. Jeder Kopf beantwortet sie für sich, und ein Haushalt bekommt deshalb keinen gemeinsamen Bescheid. Rechnen Sie damit, dass ein Antrag angenommen wird und ein anderer mit einem Ausschluss zurückkommt. Bereits laufende oder vom Zahnarzt angeratene Behandlungen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Einen Einstiegsbeitrag weist ottonova für die drei Klassen nicht aus.

Deutsche Familienversicherung: vier Preisstufen bei einem Anbieter

Vier Stufen zu 9,10 Euro (Basis), 12,60 Euro (Komfort), 14,30 Euro (Premium) und 17,80 Euro im Monat (Exklusiv), mit 50, 70, 80 und 100 Prozent Erstattung. Diese Leiter ist der Grund, warum die Rechnung weiter unten mit diesen Beiträgen arbeitet: Sie können jeden Kopf beim selben Versicherer auf eine andere Sprosse setzen, ohne vier Anbieter zu verwalten.

Die Zahnstaffel begrenzt im ersten Jahr auf 875, 1.225, 1.400 und 3.500 Euro, in den ersten vier Jahren kumuliert auf 3.500, 4.900, 5.600 und 7.000 Euro, ab dem 49. Monat fällt sie weg. Das Prophylaxebudget steigt mit der Stufe von 100 auf 140, 160 und 200 Euro pro Jahr. Kieferorthopädie ist von KIG 1 bis 5 abgedeckt, mit 1.000 bis 2.000 Euro Budget je Stufe ohne den Anteil der gesetzlichen Kasse. Die ganze KIG-Skala erreicht in diesem Feld sonst nur ottonova, dort aber allein in der First Class; bei DFV gilt sie in jeder der vier Stufen, also auch im günstigsten Tarif. Laut eigener Angabe von DFV ist der Versicherer elfmal in Folge Testsieger und erhielt im September 2026 die Note 0,5 “sehr gut” bei 278 verglichenen Tarifen.

Gesundheitsfragen stellt keiner der vier Tarife, die Annahme ist garantiert, auch bei Zahnlücken und Vorbehandlungen. Die Annahmegarantie sagt zu, dass der Vertrag zustande kommt. Was er zahlt, regelt eine andere Klausel: Versichert sind laut DFV alle Zahnprobleme, die nach Vertragsabschluss neu entstehen, während bereits begonnene oder vom Zahnarzt angeratene Behandlungen ausgeschlossen bleiben. Dazu kommt eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Bei vier Verträgen binden Sie den Haushalt viermal für zwei Jahre.

Gibt es einen echten Familientarif?

Nein, nicht in der Form, die das Wort verspricht. Eine Police, in der zwei Erwachsene und zwei Kinder gemeinsam versichert sind, mit einem Beitrag und einem Vertragsbeginn, findet sich bei keinem der fünf Anbieter oben. Was am Markt als Familientarif oder als Familien-Zahnzusatzversicherung auftritt, sind zwei Konstruktionen, und sie unterscheiden sich in genau einem Punkt: wem der Vertrag gehört.

Die erste Konstruktion ist ein Vertrag pro Kopf, gebündelt beim selben Versicherer abgeschlossen. Jeder Kopf hat eigene Bedingungen, einen Beitrag nach seinem Eintrittsalter und eine eigene Zahnstaffel. Reine Kinder-Einzeltarife funktionieren nach demselben Prinzip, sie sind auf einer eigenen Seite zur Zahnzusatzversicherung für Kinder beschrieben. Manche Versicherer geben auf mehrere gleichzeitig abgeschlossene Verträge einen Nachlass, ein ausgewiesener Familienrabatt findet sich in den öffentlichen Tarifangaben der fünf Anbieter oben aber nicht.

Die zweite Konstruktion: Kinder laufen günstig oder beitragsfrei im Vertrag eines Elternteils mit, bis zu einem im Tarif festgelegten Alter, in vielen Tarifen dem 18. Geburtstag. Der Leistungsumfang des Kindes hängt dann an der Tarifstufe des Elternteils, und er endet an diesem Datum.

Wir halten den eigenen Vertrag pro Kopf für die bessere Wahl, sobald Sie über mehr als drei oder vier Jahre planen, obwohl er im Monat mehr kostet. Er entkoppelt den Schutz des Kindes von Ihrer Tarifentscheidung, er sammelt Versicherungsjahre auf den Namen des Kindes, und er kennt den Stichtag nicht, an dem eine Mitversicherung endet. Die Mitversicherung rechnet sich dort, wo das Kind klein ist, das Budget knapp und der Horizont kurz. Wenn Sie beide Wege gegeneinander stellen wollen, führt der Tarifvergleich für die Zahnzusatzversicherung die Stufen der Anbieter nebeneinander.

Wann Ihr Kind aus dem Vertrag fällt

Der Tag, an dem die Mitversicherung endet, steht in den Tarifbedingungen und in keinem Kalender, den Sie im Blick haben. Er kommt trotzdem, und mit ihm ändert sich alles gleichzeitig: Ihr Kind braucht einen eigenen Vertrag, es zahlt den Beitrag seines dann erreichten Eintrittsalters, es beginnt bei der Zahnstaffel wieder bei Jahr 1, und es beantwortet Gesundheitsfragen erneut, wenn der neue Tarif welche stellt.

Der letzte Punkt ist der teure. Bei einem fragefreien Tarif wie den Haupttarifen von DA Direkt, den vier DFV-Stufen oder NÜRNBERGER kommt der Vertrag in jedem Fall zustande. Bezahlt ist damit aber nicht alles: Was bei Vertragsabschluss schon begonnen oder vom Zahnarzt angeraten ist, schließen die DA-Direkt-Haupttarife und DFV ausdrücklich aus, und ein 18-Jähriger mit einem gerade besprochenen Behandlungsplan trifft diese Grenze mitten im Behandlungsverlauf.

So halten Sie den Übergang sauber:

Suchen Sie das Endalter der Mitversicherung in Ihren Bedingungen heraus und tragen Sie sich einen Termin sechs Monate davor ein, nicht den Geburtstag selbst. Fragen Sie den Versicherer schriftlich, ob das Kind in einen eigenen Vertrag beim selben Haus wechseln kann und ob die erfüllten Versicherungsjahre dabei angerechnet werden. Kommt keine klare Zusage, planen Sie mit Jahr 1 und der ersten Stufe der Zahnstaffel. Klären Sie in der Praxis, was noch unter dem laufenden Schutz erledigt werden kann und was nur beobachtet wird. Der Unterschied zwischen beobachten und anraten entscheidet darüber, ob der neue Vertrag zahlt. Setzen Sie den neuen Vertrag lückenlos an das Ende der Mitversicherung. Drei Monate Pause sind drei Monate, in denen niemand erstattet, und der Beitrag richtet sich danach nach dem dann erreichten Alter. Wählen Sie für den neuen Vertrag einen Tarif ohne Gesundheitsfragen, wenn das Gebiss des Kindes eine Vorgeschichte hat. Läuft zu diesem Zeitpunkt eine Zahnspangenbehandlung, gehört sie zu den Fällen, die viele Tarife als angeratene Behandlung ausschließen. Budgets, KIG-Stufen und die Schwelle der gesetzlichen Kasse stehen auf der Seite zur Zahnzusatzversicherung für Kieferorthopädie.

Vier Köpfe, zehn Jahre: was der Haushalt kostet

Nehmen wir einen Haushalt mit zwei Erwachsenen von 40 Jahren und zwei Kindern von 7 und 14 Jahren, alle vier bei der Deutschen Familienversicherung, weil dort vier Preisstufen zur Auswahl stehen.

Variante 1, derselbe Tarif für alle: viermal Komfort zu 12,60 Euro sind 50,40 Euro im Monat, 604,80 Euro im Jahr und 6.048 Euro in zehn Jahren. Dafür bekommt jeder Kopf 70 Prozent Erstattung, 140 Euro Prophylaxebudget im Jahr und im ersten Jahr eine Zahnstaffel von 1.225 Euro; für jedes Kind stehen 1.400 Euro Kieferorthopädiebudget ohne den Anteil der gesetzlichen Kasse bereit.

Variante 2, nach Bedarf sortiert: die beiden Kinder im Exklusiv zu 17,80 Euro, die Eltern im Premium zu 14,30 Euro. Das sind 64,20 Euro im Monat, 770,40 Euro im Jahr und 7.704 Euro in zehn Jahren.

Die Differenz beträgt 1.656 Euro über zehn Jahre, also 13,80 Euro im Monat. Gekauft wird damit für jedes Kind ein Kieferorthopädiebudget von 2.000 statt 1.400 Euro, 100 statt 70 Prozent Erstattung, 200 statt 140 Euro Prophylaxe im Jahr und im ersten Jahr eine Zahnstaffel von 3.500 statt 1.225 Euro. Die Eltern rücken von 70 auf 80 Prozent und im ersten Jahr von 1.225 auf 1.400 Euro. Für einen Haushalt mit Kindern, deren Zähne noch in Bewegung sind, ist Variante 2 aus unserer Sicht die richtige: Die 13,80 Euro im Monat landen bei den beiden Köpfen, bei denen in den nächsten zehn Jahren am ehesten eine große Rechnung entsteht.

Kurz gesagt: Beitrag je Kopf, mal zwölf, mal die Jahre, die Sie planen. Mehr braucht die Haushaltsrechnung nicht.

Zwei Korrekturen gehören dazu. Erstens beginnt für jedes mitversicherte Kind an dem Tag, an dem es herausfällt, ein neues Jahr 1, und die niedrigste Stufe der Zahnstaffel gilt wieder. Vier eigene Verträge von Anfang an sind teurer und kaufen genau diesen Neustart weg. Zweitens sind die 6.048 Euro eine Untergrenze und kein Festpreis: Beitragsanpassungen sind in diesen Verträgen vertraglich vorgesehen, und in einem Vierpersonenhaushalt treffen sie Sie viermal.

Wenn das Budget nicht für vier Verträge reicht

Stehen 50 bis 64 Euro im Monat nicht zur Verfügung, ist der naheliegende Ausweg der falsche. Vier Verträge im Basistarif zu 9,10 Euro kosten 36,40 Euro im Monat und 4.368 Euro in zehn Jahren, bringen aber nur 50 Prozent Erstattung, 875 Euro Zahnstaffel im ersten Jahr und 1.000 Euro Kieferorthopädiebudget je Kind. Zwei Verträge im Exklusiv zu 17,80 Euro kosten 35,60 Euro im Monat und 4.272 Euro in zehn Jahren, also 96 Euro weniger, und liefern für diese zwei Köpfe die volle Erstattung mit 2.000 Euro Kieferorthopädiebudget. Fast dasselbe Geld, zwei völlig verschiedene Absicherungen.

Unser Rat: Nehmen Sie die zweite Variante und versichern Sie darin zuerst die Kinder. Ihre Zahnstaffel muss durchlaufen sein, bevor die Kieferorthopädie zum Thema wird, und in den Stufen KIG 1 und 2 fängt kein Kassenzuschuss einen schmalen Tarif auf.

Ein Erwachsener ohne aktuellen Befund kann ein Jahr warten, ohne viel zu verlieren. Wer dagegen schon einen Termin für eine Krone im Kalender hat, gewinnt durch einen neuen Vertrag für genau diesen Zahn nichts mehr, weil die meisten Tarife angeratene Behandlungen ausschließen. Setzen Sie das Geld dann bei einem anderen Kopf ein.

Gegenrechnen müssen Sie die Leistung der gesetzlichen Kasse, denn die Zusatzversicherung setzt darauf auf. Beim Zahnersatz zahlt die Kasse einen Festzuschuss von 60 Prozent der Regelversorgung, mit fünf Jahren lückenlosem Bonusheft 70 und mit zehn Jahren 75 Prozent. In einem Vierpersonenhaushalt sind das vier Bonushefte, die vier verschiedene Prozentsätze erzeugen können.

Tipp: Führen Sie das Bonusheft für jeden Kopf mit, auch für die Kinder. Die Stufe, die dort entsteht, wirkt Jahrzehnte später auf die Rechnung, die Ihre Zusatzversicherung dann auffüllen muss.

Warum jeder Kopf einen anderen Tarif braucht

Denselben Tarif für alle vier zu nehmen, ist die bequeme Lösung und selten die passende. Die Bedarfslagen im Haushalt liegen weit auseinander:

Kinder und Jugendliche: Prophylaxe, Fissurenversiegelung, Kunststofffüllungen, Kieferorthopädie. Zahnersatz spielt praktisch keine Rolle. Bei den leichten Fehlstellungen der KIG-Stufen 1 und 2 zahlt die gesetzliche Kasse nichts, dort trägt der Zusatztarif die ganze Last oder niemand.

Erwachsene im Berufsalter: Zahnersatz. Für eine Krone nennen die Rechnungsbeispiele der Anbieter eine Bandbreite von 650 bis 1.040 Euro Gesamtkosten, für ein Implantat mit Krone eine Bandbreite von 2.900 bis 4.847 Euro, in Einzelfällen mit Mehrfachversorgung deutlich darüber. Hier entscheiden Erstattungssatz und Zahnstaffel über den Eigenanteil, nicht das Prophylaxebudget.

Großeltern im Haushalt: Prothetik, und zwar früher, als die Zahnstaffel es vorsieht. Wer mit 60 abschließt und mit 62 eine Teilprothese braucht, ist noch mitten in der Staffel. Was sich in dieser Altersgruppe bei der Risikoprüfung ändert, steht auf der Seite zur besten Zahnzusatzversicherung ab 50.

Daraus folgt eine Verteilung, die kein Tarifvergleich vorschlägt, weil er pro Person rechnet. Kinder gehören in die Stufe mit dem höchsten Kieferorthopädiebudget und den ungedeckelten Vorsorgeleistungen, nicht in die billigste: NÜRNBERGER deckt Kinder-Kieferorthopädie in jeder Stufe ab, DFV von KIG 1 bis 5, ottonova stellt Prophylaxe und Fissurenversiegelung außerhalb der Summenbegrenzung. Erwachsene gehören in die Stufe mit dem höheren Erstattungssatz beim Zahnersatz. Und wer als Erwachsener auf eine Spange für sich selbst hofft, prüft vorher die Klausel: Die meisten Tarife zahlen dort nur nach Vorleistung der gesetzlichen Kasse oder nach einem Unfall.

Der zweite Fehler ist die Reihenfolge. Viele Haushalte versichern erst die Erwachsenen, weil dort die teuren Rechnungen erwartet werden, und die Kinder ein paar Jahre später.

Tipp: Schließen Sie für die Kinder nicht später ab als für sich selbst. Sonst startet deren Zahnstaffel genau in dem Alter, in dem die Kieferorthopädie besprochen wird.

Die ganze Familie bei einem Anbieter: was vorher zu prüfen ist

Ein Versicherer für alle vier Köpfe bringt einen Ansprechpartner, eine Abbuchung und ein Bedingungswerk, das Sie einmal lesen. Er bringt keine gemeinsame Police und keine gemeinsame Prüfung. Klären Sie das, bevor Sie unterschreiben:

Tarifstufen: Hat der Anbieter genug Stufen, um die Köpfe zu trennen? DFV und NÜRNBERGER haben vier, ottonova drei, DA Direkt drei plus die eigene Kinderlinie.

Mindestlaufzeit: Bei DFV sind es 24 Monate pro Vertrag. Vier Verträge heißen viermal diese Bindung, auch wenn Sie nach einem Jahr merken, dass eine Stufe falsch gewählt war.

Beitragsanpassung: Fragen Sie, ob der Tarif mit Alterungsrückstellung kalkuliert ist oder nach Altersgruppen springt. Im zweiten Fall steigt der Beitrag jedes Kopfes mit jedem Gruppenwechsel, und in einem Haushalt sind das vier Uhren, die unabhängig laufen.

Zahnstaffel: Sie zählt pro Vertrag, nicht pro Haushalt. Ein Vertrag, der zwei Jahre später beginnt, hat seine eigene Erstjahresgrenze.

Pflichtbausteine und Netzbindung: Bei Barmenia Gothaer ist der Vorsorgebaustein Pflicht, bei DA Direkt und ottonova hängt der Erstattungssatz daran, ob die Praxis zum Netz gehört. Beides gilt je Vertrag und sollte für die Praxis passen, in die Sie tatsächlich gehen.

Und dann der Teil, an dem die meisten Erstattungen scheitern. Lassen Sie sich den Heil- und Kostenplan aushändigen, bevor die Praxis anfängt, und schicken Sie ihn an den Versicherer, nicht die Rechnung danach. Sortieren Sie die Unterlagen pro Kopf und nicht pro Familie, denn geprüft wird je Vertrag, und ein Plan im falschen Vorgang verzögert die Zahlung um Wochen. Bitten Sie die Praxis, Befund und Empfehlung schriftlich zu trennen, damit später nachvollziehbar ist, wann eine Behandlung angeraten wurde.

Wichtig: Bei Kindern ist der Vertragsnehmer ein Elternteil und der Behandelte das Kind. Prüfen Sie auf dem Heil- und Kostenplan, dass Name und Geburtsdatum des Kindes darauf stehen und nicht Ihre.

Häufige Fragen zur Zahnzusatzversicherung für Familien