16 Gramm Zucker stecken in drei getrockneten Datteln, die zusammen rund 24 Gramm wiegen. Eine ganze Orange mit 150 Gramm Fruchtfleisch kommt auf rund 12 Gramm. Die kleinere Menge ist damit die süßere, und der wichtigste Unterschied zwischen beiden ist dabei noch gar nicht genannt: Er liegt in der Form, in der der Zucker im Körper ankommt, eingebettet in Fruchtfleisch und Ballaststoffe oder konzentriert und schnell verfügbar. Zwei Angaben bringen bei Obst zum Abnehmen deshalb mehr als der Zuckerwert allein, die Portionsgröße und der Ballaststoffgehalt daneben.

Warum Zucker in Obst anders wirkt als Zucker im Glas

Freier Zucker ist nach der Definition von WHO und DGE nicht dasselbe wie aller Zucker in der Nahrung. Das gemeinsame Konsensuspapier von DAG, DDG und DGE schließt Zucker ausdrücklich aus, der natürlich in ganzem Obst und in Milch gebunden ist. Als freier Zucker zählen zugesetzter Zucker sowie der Zucker in Honig, Sirup und Fruchtsäften beziehungsweise Fruchtsaftkonzentraten. Der Zucker in einer ganzen Orange fällt damit nicht darunter, der chemisch fast identische Zucker im Glas Orangensaft schon, weil die Ballaststoffmatrix der ganzen Frucht fehlt und der Zucker dadurch schneller ins Blut gelangt. Das Konsensuspapier von DAG, DDG und DGE aus dem Jahr 2018 empfiehlt, freien Zucker auf unter 10 Prozent der Energiezufuhr zu begrenzen.

Für die Einschätzung einzelner Früchte ist der glykämische Index allein zudem irreführend. Wassermelone hat einen hohen glykämischen Index, wegen des geringen Kohlenhydratgehalts pro Portion aber eine niedrige glykämische Last. Die glykämische Last berücksichtigt Menge und Qualität der Kohlenhydrate gemeinsam und bildet den realen Blutzuckeranstieg nach einer realistischen Portion deutlich besser ab als der Index allein.

Der Hauptzucker in Obst ist Fruchtzucker, chemisch Fructose. Der Körper verstoffwechselt Fructose anders als Traubenzucker, weitgehend über die Leber statt direkt über die Blutbahn, was den Blutzuckerspiegel unmittelbar nach dem Essen langsamer ansteigen lässt als bei reinem Traubenzucker. In großen Mengen, etwa über mehrere Gläser Saft oder viel Trockenobst am Stück, verliert dieser Vorteil aber an Bedeutung, weil die Gesamtmenge dann ohnehin über das hinausgeht, was eine Mahlzeit sinnvoll verarbeitet.

Die Obst-Tabelle: Zucker, Kalorien und Ballaststoffe je Portion

Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel des Max Rubner-Instituts, abgeglichen im Juli 2026. Angegeben sind Kalorien, Zucker und Ballaststoffe je Portion, das angenommene Portionsgewicht steht in der zweiten Spalte und der Zuckerwert pro 100 Gramm am Zeilenende als Vergleichsmaßstab.

Obst Portion (angenommen) kcal/Portion Zucker g/Portion Ballaststoffe g/Portion Zucker g/100 g Himbeere 125 g 43 6,3 6,3 5 Kiwi (ohne Schale) 75 g 46 7,5 3 10 Erdbeere 150 g 48 7,5 3 5 Heidelbeere/Blaubeere 125 g 53 8,8 6,3 7 Orange (Fruchtfleisch) 150 g 65 12 3 8 Weintrauben, frisch 100 g 71 15 1 15 Wassermelone 200 g 76 16 0,4 8 Apfel 150 g 81 15,5 3 10 Banane 125 g 119 22,5 2,5 18

Himbeeren und Heidelbeeren fallen dabei besonders auf: Ihr Ballaststoffgehalt liegt fast genauso hoch wie ihr Zuckergehalt pro Portion. Bei Wassermelone ist es umgekehrt, kaum Ballaststoffe stehen einer spürbaren Zuckermenge gegenüber, dafür macht der hohe Wasseranteil sie fürs Volumen trotzdem sättigend.

Für die Tagesbilanz zählt dabei nicht nur der Zucker, sondern auch, wie viel eine Portion vom DGE-Referenzwert von mindestens 30 Gramm Ballaststoffen am Tag beisteuert, ein Ziel, das der Bundesdurchschnitt mit nur 18 bis 19 Gramm regelmäßig verfehlt. Eine Portion Himbeeren oder Heidelbeeren mit 6,3 Gramm Ballaststoffen deckt davon bereits mehr als ein Fünftel, eine Portion Wassermelone mit 0,4 Gramm gerade ein Fünfundsiebzigstel. Die ballaststoffreicheren Sorten aus der Tabelle verbessern damit nicht nur die Sättigung pro Kalorie, sie schließen auch einen Teil der Ballaststofflücke, die bei den meisten Menschen in Deutschland ohnehin klafft.

Trockenobst, Saft und TK-Obst in Zahlen

Trocknung entzieht Obst Wasser und konzentriert dabei Zucker und Kalorien auf engstem Raum. Getrocknete Datteln liefern 285 Kilokalorien und 66 Gramm Zucker pro 100 Gramm, dazu immerhin 9 Gramm Ballaststoffe. Eine realistische Portion von drei Datteln, rund 24 Gramm, kommt auf etwa 68 Kilokalorien und 16 Gramm Zucker, mehr Zucker als eine ganze frische Orange bei weniger als der Hälfte des Gewichts. Rosinen liegen mit 298 Kilokalorien und 66 Gramm Zucker pro 100 Gramm ähnlich, ein Esslöffel von rund 15 Gramm liefert etwa 45 Kilokalorien und 10 Gramm Zucker, leicht gelöffelt und schnell wiederholt.

Orangensaft zeigt das Problem der fehlenden Ballaststoffmatrix am deutlichsten: 200 Milliliter liefern rund 86 Kilokalorien und 18 Gramm Zucker bei unter einem Gramm Ballaststoffen. Der Zucker darin gilt nach der WHO/DGE-Definition als freier Zucker, weil er als Saft und nicht als ganze Frucht vorliegt, obwohl die Ausgangsfrucht dieselbe wäre. Wie andere Getränke im Tagesbudget abschneiden, ordnet die Übersicht zu Getränken zum Abnehmen ein.

Tiefgekühltes Obst bleibt der frischen Frucht dagegen sehr nah. Ungezuckerte TK-Himbeeren liegen laut Bundeslebensmittelschlüssel bei 36 Kilokalorien und 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm, TK-Heidelbeeren bei 44 Kilokalorien und 8 Gramm Zucker, beide bei rund 5 Gramm Ballaststoffen. Das entspricht den frischen Werten aus der Tabelle oben nahezu eins zu eins, weil Beeren erntereif gefroren werden und ihnen kein Wasser entzogen wird. Der Unterschied steckt in der Zutatenliste: Gezuckerte TK-Mischungen kommen mit rund 70 bis 80 Kilokalorien pro 100 Gramm auf etwa das Doppelte, weil Zucker dort als eigene Zutat dazukommt. Außerhalb der Saison ist ungezuckerte TK-Ware damit die rechnerisch günstigere Wahl gegenüber importierten frischen Beeren.

Zugesetzten Zucker im Etikett erkennen

Sobald Obst zu Joghurt, Müsli oder Fruchtriegeln verarbeitet wird, kommt meist Zucker dazu, ohne dass die Vorderseite der Packung das ausweist. Die Verbraucherzentrale rät, in der Zutatenliste gezielt nach den Namen zu suchen, hinter denen sich Zucker verbirgt:

Zucker, Saccharose, Traubenzucker, Dextrose

Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Fruktosesirup

Maltodextrin, Süßmolkenpulver, Fruchtsaftkonzentrat

alles, was auf “-ose” endet

Je weiter vorn eine Zutat steht, desto mehr davon steckt im Produkt. Verteilt ein Hersteller den Zucker auf mehrere dieser Zutaten, kann ein Produkt trotzdem sehr zuckerreich sein, obwohl “Zucker” selbst erst weit hinten in der Liste auftaucht. Bei ganzem, unverarbeitetem Obst stellt sich die Frage gar nicht: Dort stammt der gesamte Zucker aus der Frucht und zählt nicht als freier Zucker.

Welche Sorten sich schnell summieren

Die Grenze liegt seltener bei Obst insgesamt als bei einzelnen Sorten in großer Menge. Weintrauben liefern 71 Kilokalorien und 15 Gramm Zucker pro 100 Gramm bei nur 1 Gramm Ballaststoffen, und eine Handvoll überschreitet die Portionsgröße aus der Tabelle schnell. Bananen liegen mit 95 Kilokalorien pro 100 Gramm rund ein Drittel darüber und sind damit die kalorienreichste frische Sorte im Vergleich, eine große Banane mit 150 Gramm Fruchtfleisch kommt auf etwa 143 Kilokalorien. Die Schale statt des Fruchtfleischs nutzt dagegen Bananentee, eine kalorienarme Alternative, die praktisch ohne die Kohlenhydrate der Frucht selbst auskommt.

Trockenobst und Saft, wie im Abschnitt darüber gerechnet, bleiben trotzdem die eigentlichen Fallen. 200 Milliliter Orangensaft enthalten so viel Zucker wie eineinhalb Orangen mit je 150 Gramm Fruchtfleisch, getrunken in wenigen Sekunden und ohne den Sättigungseffekt des Kauens.

Die Tagesmenge: 250 Gramm und ihre Zusammensetzung

Die DGE empfiehlt im Rahmen der 5-am-Tag-Regel täglich rund 2 Portionen Obst, etwa 250 Gramm, und 3 Portionen Gemüse, etwa 400 Gramm. 250 Gramm Obst entsprechen in der Tabelle oben ungefähr einer Portion Beeren plus einem Apfel oder einer Orange, verteilt über den Tag statt auf einmal gegessen. Als ganze Frucht gedeckt statt als Saft oder Trockenobst bringt diese Tagesmenge vergleichsweise wenig Zucker und Kalorien mit, dazu eine solide Portion Ballaststoffe. Wie sich Obst in eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung insgesamt einordnet, beschreibt die Seite zur pflanzlichen Ernährung.

Welche Sorten diese Menge füllen, verändert das Ergebnis erheblich. Eine Portion Himbeeren mit 125 Gramm plus ein Apfel mit 150 Gramm ergibt zusammen 275 Gramm, also etwas mehr als die empfohlene Tagesmenge, und kommt auf rund 124 Kilokalorien, knapp 22 Gramm Zucker und gut 9 Gramm Ballaststoffe. 250 Gramm Weintrauben liegen bei rund 178 Kilokalorien, 37,5 Gramm Zucker und nur 2,5 Gramm Ballaststoffen: deutlich mehr Zucker aus der kleineren Menge, bei rund einem Viertel der Ballaststoffe. Die Menge Obst pro Tag ist also nur die halbe Rechnung, die Sortenwahl die andere Hälfte.

Obst zum Abnehmen im Alltag: Kombination und Timing

Ganze Frucht schlägt Saft in praktisch jeder Hinsicht: mehr Sättigung pro Kalorie, mehr Ballaststoffe, ein langsamerer Blutzuckeranstieg. Eine proteinreiche Komponente daneben verlängert die Sättigung zusätzlich, etwa Beeren mit Magerquark oder ein Apfel mit einer Handvoll Nüssen, weil Eiweiß und Fett die Magenentleerung verlangsamen. Weitere Kombinationen dieser Art mit Grammangaben sammelt die Übersicht zu kalorienarmen Snacks.

Für die Uhrzeit gilt keine eigene Regel: Entscheidend bleibt die Menge im Rahmen der Tagesbilanz, nicht der Zeitpunkt am Abend. Bei pürierten Varianten verschiebt sich die Rechnung dagegen tatsächlich, weil das Pürieren die Ballaststoffmatrix teilweise zerstört und ein Glas sich schneller trinken lässt, als sich dieselbe Menge Obst kauen ließe. Smoothies liegen damit näher an Saft als an ganzer Frucht.

Abgewogen wird im Alltag praktisch nichts, und zwischen einer Handvoll Trauben und einer gefüllten Schale liegen mehrere Portionen Zucker.

Obst und Abnehmen: die Fragen, die bleiben

Welches Obst ist am besten zum Abnehmen?

Himbeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren bieten das günstigste Verhältnis aus wenig Zucker und vergleichsweise viel Ballaststoffen. Sie sättigen pro Kalorie besser als zucker- und kalorienreichere Sorten wie Weintrauben oder Bananen.

Macht Obst beim Abnehmen dick, oder ist es unbedenklich?

Keines von beidem pauschal: In den DGE-Portionsgrößen von rund 250 Gramm am Tag ist ganzes Obst Teil einer normalen Ernährung im Kaloriendefizit. Problematisch wird es erst bei großen Mengen energiedichter Sorten oder beim Umstieg auf Saft und Trockenobst.

Ist Obst am Abend beim Abnehmen ein Problem?

Für die Kalorienbilanz nicht, weil sie über den Tag und nicht pro Stunde geführt wird. Eine Portion Beeren oder ein Apfel am Abend passt in jeden Abnehmtag, solange die Menge in die Tagesbilanz eingerechnet ist. Wer abends zu Trockenobst greift, sollte die Portion abwiegen, weil sich dort dieselbe Zuckermenge auf wenige Gramm verteilt.

Was ist besser: frisches Obst, Trockenobst oder Saft?

Frisches, ganzes Obst schneidet am besten ab, weil Ballaststoffe und Kaufaktor die Sättigung erhöhen. Trockenobst konzentriert Zucker und Kalorien durch den Wasserentzug, Saft verliert fast die gesamte Ballaststoffmatrix und gilt deshalb als freier Zucker, obwohl die Ausgangsfrucht identisch wäre.

Welches Obst sollte man beim Abnehmen eher in Maßen essen?

Weintrauben und Bananen liefern pro 100 Gramm mehr Kalorien und Zucker bei weniger Ballaststoffen als Beeren oder Kiwi. Eine kleine Portion ist unproblematisch, eine große Handvoll Trauben oder zwei Bananen hintereinander summieren sich schnell.

Wie viel Obst darf man am Tag essen, wenn man abnehmen will?

Die DGE empfiehlt rund 2 Portionen Obst am Tag, etwa 250 Gramm, im Rahmen der 5-am-Tag-Regel zusammen mit Gemüse. Diese Menge lässt sich mit den Portionsgrößen aus der Tabelle oben direkt umsetzen, etwa eine Portion Beeren plus eine Orange.

Wie viele Datteln oder Rosinen sind beim Abnehmen noch okay?

Drei Datteln oder ein Esslöffel Rosinen liegen bei rund 45 bis 68 Kilokalorien und 10 bis 16 Gramm Zucker, vergleichbar mit einer ganzen frischen Frucht, nur in deutlich kleinerer Menge gegessen. Direkt aus der Packung gegessen ist diese Menge schnell überschritten, weil ein einzelnes Stück so wenig wiegt, dass fünf oder sechs Datteln kaum nach mehr aussehen als drei.

Welches Obst eignet sich zum Frühstück beim Abnehmen?

Beeren und Kiwi passen gut zu einem proteinreichen Frühstück, etwa zu Magerquark oder Skyr, weil ihr Zuckergehalt niedrig und ihr Ballaststoffgehalt vergleichsweise hoch ist. Eine Banane mit 125 Gramm Fruchtfleisch liefert dagegen rund 119 Kilokalorien allein und eignet sich eher als Ergänzung denn als Basis der Mahlzeit.