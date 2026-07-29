Ein Snack mit 40 Kalorien fühlt sich wie ein kleiner Sieg an. Fünf Minuten später stehen Sie wieder vor dem Kühlschrank, weil der Hunger nie weg war. Ein Lebensmittel kann kalorienarm sein und trotzdem kaum sättigen, wenn es vor allem aus Wasser oder Luft besteht; über die Sättigung entscheiden Eiweiß und Ballaststoffe. Die folgenden 16 kalorienarmen Snacks sind deshalb in drei Kalorienstufen sortiert, jeder Eintrag mit Grammgewicht und Kalorienwert, damit sichtbar wird, welche Snacks tragen und welche nur Volumen liefern. Basis ist immer die tatsächlich gegessene Portion und nicht der 100-Gramm-Wert, den viele Vergleichslisten zeigen.

Unter 50 Kalorien: Volumen ohne Sättigung

Alle Nährwerte in diesem Artikel sind für die genannten Portionen aus den Werten des Bundeslebensmittelschlüssels des Max-Rubner-Instituts (Stand Juli 2026) gerechnet und nicht aus Herstellerangaben übernommen, die bei Snacks gern optimistisch runden. Wo ein Produkt dort keine eigene Position hat, etwa bei gerösteten Kichererbsen oder Proteinriegeln, sind die Zahlen als Schätzung gekennzeichnet. Diese erste Stufe ist die kalorienärmste, aber auch die mit dem geringsten Sättigungseffekt: gut als Ergänzung, schlecht als einziger Snack zwischen zwei Mahlzeiten. Zwischen einem frühen Frühstück und dem Mittagessen trägt sie selten bis zur nächsten Mahlzeit, neben einer Eiweißquelle aus Stufe zwei dagegen sehr gut.

Gurkensticks , 100 g: 13 kcal, rund 1 g Ballaststoffe. Fast reines Wasservolumen, kaum Protein.

, 100 g: 13 kcal, rund 1 g Ballaststoffe. Fast reines Wasservolumen, kaum Protein. Paprikasticks , 100 g: 31 kcal, rund 2 g Ballaststoffe. Etwas mehr Substanz als Gurke, süßlich genug für den Wechsel von salzig auf süß.

, 100 g: 31 kcal, rund 2 g Ballaststoffe. Etwas mehr Substanz als Gurke, süßlich genug für den Wechsel von salzig auf süß. Karottensticks , 100 g: 33 kcal, 1 g Eiweiß, 3 g Ballaststoffe. Die sättigendste Option dieser Stufe.

, 100 g: 33 kcal, 1 g Eiweiß, 3 g Ballaststoffe. Die sättigendste Option dieser Stufe. Himbeeren, 125 g Schale: 43 kcal, 1,6 g Eiweiß, 5,9 g Ballaststoffe, 5,4 g Zucker. Süßer Snack mit dem besten Ballaststoffwert dieser Stufe. Wie andere Obstsorten im Vergleich abschneiden, rechnet die Seite zu Obst beim Abnehmen durch.

Kalorienarme Snacks unter 100 Kalorien: die Eiweiß-Riege

Ab dieser Stufe tragen die Snacks über Eiweiß und nicht über Volumen. Das ist der Unterschied zur ersten Gruppe: ähnliche Kalorienzahl, aber deutlich länger satt. In Zahlen deckt ein Snack dieser Stufe bei 70 kg Körpergewicht 12 bis 29 Prozent des Referenzwerts der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von 56 Gramm Eiweiß am Tag, das entspricht 0,8 Gramm pro Kilogramm, und das alles für unter 100 Kalorien. Welche Lebensmittel darüber hinaus die besten Eiweißlieferanten pro Kalorie sind, listet die Tabelle zu proteinreichen Lebensmitteln.

Harzer Käse , 50 g: 63 kcal, 15 g Eiweiß, 0,5 g Fett. Praktisch fettfrei und mit 15 g Eiweiß bei 63 Kalorien der eiweißstärkste Eintrag dieser Stufe, herzhaft und salzig.

, 50 g: 63 kcal, 15 g Eiweiß, 0,5 g Fett. Praktisch fettfrei und mit 15 g Eiweiß bei 63 Kalorien der eiweißstärkste Eintrag dieser Stufe, herzhaft und salzig. Magerquark , 100 g: 72 kcal, 13 g Eiweiß. Neutral im Geschmack, lässt sich mit Kräutern oder Zimt in beide Richtungen drehen.

, 100 g: 72 kcal, 13 g Eiweiß. Neutral im Geschmack, lässt sich mit Kräutern oder Zimt in beide Richtungen drehen. Hartgekochtes Ei , 1 Stück (ca. 55 g ohne Schale): 75 kcal, 7 g Eiweiß. Hält sich gekocht mehrere Tage im Kühlschrank und braucht keine Kühltasche für den Weg zur Arbeit.

, 1 Stück (ca. 55 g ohne Schale): 75 kcal, 7 g Eiweiß. Hält sich gekocht mehrere Tage im Kühlschrank und braucht keine Kühltasche für den Weg zur Arbeit. Edamame, gegart , 70 g ausgeschält: 85 kcal, 8 g Eiweiß, 3,5 g Ballaststoffe. Warmer, salziger Snack, tiefgekühlt vorgegart in drei Minuten fertig und damit genauso unkompliziert wie frisch.

, 70 g ausgeschält: 85 kcal, 8 g Eiweiß, 3,5 g Ballaststoffe. Warmer, salziger Snack, tiefgekühlt vorgegart in drei Minuten fertig und damit genauso unkompliziert wie frisch. Naturjoghurt 1,5 % , 200 g: 94 kcal, 7 g Eiweiß. Weniger Eiweiß als Skyr, dafür milder im Geschmack.

, 200 g: 94 kcal, 7 g Eiweiß. Weniger Eiweiß als Skyr, dafür milder im Geschmack. Popcorn, selbst gepoppt ohne Fett und Zucker , 25 g fertiges Popcorn (aus etwa 28 g Maiskörnern): 95 kcal, 3 g Eiweiß, 3 g Ballaststoffe. Die salzige Option mit dem meisten Volumen, deutlich leichter als Fertig-Popcorn aus der Tüte.

, 25 g fertiges Popcorn (aus etwa 28 g Maiskörnern): 95 kcal, 3 g Eiweiß, 3 g Ballaststoffe. Die salzige Option mit dem meisten Volumen, deutlich leichter als Fertig-Popcorn aus der Tüte. Skyr, ein 150-g-Becher: 95 kcal, 16,5 g Eiweiß. Isländischer Frischkäse, cremiger als Magerquark und ebenso proteinstark.

Unter 200 Kalorien: kombiniert und trotzdem im Rahmen

Diese Stufe kombiniert zwei Zutaten und bleibt unter 200 Kalorien, wenn die Basis stimmt. Jede Kombination hat ihre eigene Menge, keine pauschale Faustregel.

Geröstete Kichererbsen , 30 g: rund 120 kcal, 6 g Eiweiß, 3 g Ballaststoffe (Schätzwert, im Bundeslebensmittelschlüssel nicht als eigene Position geführt). Knuspriger Ersatz für Chips, aus abgetropften Kichererbsen mit Paprikapulver im Ofen selbst geröstet.

, 30 g: rund 120 kcal, 6 g Eiweiß, 3 g Ballaststoffe (Schätzwert, im Bundeslebensmittelschlüssel nicht als eigene Position geführt). Knuspriger Ersatz für Chips, aus abgetropften Kichererbsen mit Paprikapulver im Ofen selbst geröstet. Mandeln , 25 g: 147 kcal, 6 g Eiweiß, rund 3 g Ballaststoffe. Eine kleine Handvoll, mehr sollte es wegen des Fettgehalts nicht sein, am besten abgezählt statt direkt aus der großen Tüte.

, 25 g: 147 kcal, 6 g Eiweiß, rund 3 g Ballaststoffe. Eine kleine Handvoll, mehr sollte es wegen des Fettgehalts nicht sein, am besten abgezählt statt direkt aus der großen Tüte. Magerquark mit Himbeeren : 150 g Magerquark plus 125 g Himbeeren, zusammen 150 kcal und 21 g Eiweiß. Die eiweißstärkste Kombination dieser Liste.

: 150 g Magerquark plus 125 g Himbeeren, zusammen 150 kcal und 21 g Eiweiß. Die eiweißstärkste Kombination dieser Liste. Hüttenkäse , 150 g: 150 kcal, 19,5 g Eiweiß. Körniger als Magerquark, ähnlich proteinstark, gut als eigenständiger Snack oder als Topping auf einer Scheibe Vollkornbrot.

, 150 g: 150 kcal, 19,5 g Eiweiß. Körniger als Magerquark, ähnlich proteinstark, gut als eigenständiger Snack oder als Topping auf einer Scheibe Vollkornbrot. Vollkornbrot mit Frischkäse: eine Scheibe (45 g) mit 30 g Frischkäse der Doppelrahmstufe, zusammen rund 160 kcal und 5 g Eiweiß. Mit Magerfrischkäse (0,2 % Fett) sind es rund 110 kcal. Der einzige Snack hier mit nennenswerten Kohlenhydraten aus Getreide, sinnvoll, wenn der letzte Snack länger her ist.

Wie weit dieselbe Kalorienzahl reicht, hängt vollständig von der Stufe ab. Für 150 Kalorien bekommen Sie in Stufe eins rund 450 g Karottensticks oder dreieinhalb Schalen Himbeeren, in Stufe zwei 50 g Harzer Käse plus ein hartgekochtes Ei mit zusammen 22 g Eiweiß, in Stufe drei eine einzige Portion, etwa 150 g Hüttenkäse mit 19,5 g Eiweiß oder 25 g Mandeln mit 6 g. Dieselbe Zahl auf dem Tagesbudget kauft also entweder viel Volumen, viel Eiweiß oder wenig von beidem. Diese Wahl bringt mehr als das Einsparen der letzten 20 Kalorien, und sie ist auch der Grund, warum die zweite Stufe für die meisten Tage die praktischste ist.

Warum Eiweiß und Ballaststoffe hier den Unterschied machen

Der Grund, warum das Popcorn aus Stufe zwei schlechter abschneidet als der Harzer Käse aus derselben Stufe, obwohl beide wenig Kalorien haben, heißt Sättigung pro Kalorie. Eiweiß und Ballaststoffe verlangsamen die Magenentleerung und halten den Blutzucker stabiler als reine Kohlenhydrate oder Wasservolumen. Ein Snack mit 15 g Eiweiß bei 63 Kalorien wie der Harzer Käse hält länger vor als eine Schale Popcorn mit 95 Kalorien und 3 g Eiweiß. Bei Harzer Käse stammen rund 95 Prozent der Energie aus Eiweiß, beim Popcorn gut 10 Prozent, und das erklärt, warum sich zwei Snacks mit ähnlicher Kalorienzahl beim Hungergefühl völlig unterschiedlich anfühlen.

Ballaststoffe spielen dieselbe Rolle, kommen aber seltener in ausreichender Menge vor. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt mindestens 30 g Ballaststoffe am Tag, tatsächlich kommen Frauen in Deutschland im Schnitt auf 18 g, Männer auf 19 g. Karotten oder Himbeeren schließen diese Lücke ein Stück weit, Studentenfutter trotz deutlich höherer Kalorienzahl kaum. Stehen zwei ähnlich kalorienarme Optionen zur Wahl, nehmen Sie besser die mit mehr Protein oder Ballaststoffen und nicht die mit der niedrigeren absoluten Zahl.

Energiedichte: warum dieselbe Kalorienzahl so unterschiedlich viel Teller füllt

Der Fachbegriff hinter der Frage, warum eine Handvoll Mandeln kaum etwas aussieht und trotzdem fast 150 Kalorien wiegt, heißt Energiedichte, also Kalorien pro Gramm Lebensmittel. Gurkensticks kommen auf rund 0,13 kcal je Gramm, Karottensticks auf etwa 0,33 kcal je Gramm, Mandeln auf rund 5,9 kcal je Gramm.

Gegen die Gurke gerechnet liegen Mandeln damit knapp 45-mal so hoch, nicht weil in Mandeln etwas Schlechtes steckt, sondern weil Nüsse von Natur aus wenig Wasser und viel Fett enthalten, die energiereichste Nährstoffgruppe pro Gramm. Dieselben 147 Kalorien ergeben bei Karottensticks fast ein halbes Kilo Gemüse, also eine Menge, die kaum jemand nebenbei wegisst.

Studentenfutter aus der Liste unten liegt mit 450 bis 490 kcal je 100 g ähnlich hoch wie Mandeln, während Harzer Käse mit rund 126 kcal je 100 g trotz vergleichbarem Eiweißgehalt deutlich darunter bleibt, weil er über die Molke viel Wasser mitbringt. Für Sättigung ohne gesprengtes Budget kombinieren Sie deshalb am besten ein Lebensmittel mit niedriger Energiedichte, etwa Gemüse oder Beeren, mit einer kleinen Portion aus der oberen Klasse wie Mandeln oder Käse.

Snacks, die wie eine Diät-Wahl wirken, aber keine sind

Manche Snacks werden als abnehmfreundlich verkauft, halten der Rechnung aber nicht stand.

Studentenfutter liegt bei 450 bis 490 kcal pro 100 g. Eine Handvoll von 50 g kommt damit auf 225 bis 245 Kalorien, mehr als die Magerquark-Himbeer-Kombination weiter oben, und das bei geringerer Sättigung, weil ein großer Teil der Energie aus Fett stammt statt aus Eiweiß. Zum Vergleich: Dieselbe Kalorienzahl entspricht mehr als 700 g Karottensticks aus der ersten Stufe.

Reiswaffeln sehen mit 76 Kalorien pro zwei Stück (20 g) harmlos aus, liefern dabei aber nur rund 1,6 g Eiweiß. Weil eine einzelne Waffel kaum sättigt, greifen die meisten zu vier oder fünf Stück und landen bei 150 bis 190 Kalorien, ohne satt zu sein. Puffreis hat zudem einen hohen glykämischen Index: Der Blutzucker steigt nach dem Essen schnell an und fällt ebenso schnell wieder ab. Die glykämische Last einer 20-g-Portion bleibt moderat, weil sie von der Menge abhängt, aber gebremst wird der Anstieg von Eiweiß, Fett oder Ballaststoffen, und davon ist in der Waffel nichts.

Proteinriegel werden als Diätprodukt vermarktet, liegen aber meist bei 200 bis 250 Kalorien pro Riegel von 50 bis 60 Gramm, also im Bereich einer kleinen Mahlzeit und deutlich über jedem Snack aus Stufe drei. Rund 20 g Eiweiß pro Riegel sind ein realistischer Wert, dieselbe Eiweißmenge steckt aber auch in 150 g Hüttenkäse mit 150 Kalorien oder in 50 g Harzer Käse plus einem Ei mit zusammen 138 Kalorien. Unterwegs als Notlösung sind die Riegel in Ordnung, als täglicher Snack sind sie die kalorienreichste und teuerste Variante, an 20 g Eiweiß zu kommen.

Fettarme Fruchtjoghurts mit dem Aufdruck “light” ersetzen das eingesparte Fett häufig durch mehr Zucker, wodurch sich der Kaloriengehalt wieder angleicht. Die Verbraucherzentrale hält dazu fest, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass Light-Produkte beim Abnehmen helfen, weil fettreduzierte Varianten oft zuckerreicher ausfallen. Ein Blick auf die Nährwerttabelle auf der Rückseite verrät das schneller als das Wort “light” auf der Vorderseite. Mit dem Naturjoghurt aus der Liste oben umgehen Sie die Falle automatisch, weil dort niemand am Zuckergehalt drehen musste.

Was noch ins Tagesdefizit passt

Ein Snack ist kein Freibrief, nur weil er kalorienarm ist. Bei einem typischen Tagesziel von 1.500 bis 1.800 Kalorien für ein moderates Defizit bleiben nach drei Hauptmahlzeiten meist 150 bis 300 Kalorien für ein bis zwei Snacks übrig, je nachdem, wie groß die Mahlzeiten selbst ausfallen. Ein einzelner Snack aus Stufe zwei oder drei, etwa Hüttenkäse oder die Magerquark-Himbeer-Kombination, passt in dieses Fenster, ohne dass am Ende des Tages nachgerechnet werden muss. Zwei Snacks aus Stufe drei gleichzeitig sprengen das Budget dagegen schnell, vor allem wenn Mandeln oder eine andere fetthaltige Option dabei sind.

Realistischer ist die Kombination aus einem sättigenden Snack pro Tag und einem kleineren, volumenbetonten Snack aus Stufe eins bei Bedarf, etwa Gemüsesticks am Nachmittag und Hüttenkäse oder Skyr am Abend. Wer öfter zwei kalorienreichere Snacks am Tag braucht, sollte eher die Portionsgröße der Hauptmahlzeiten prüfen, als die Snackliste weiter einzuschränken. Zieht es Sie speziell am späten Abend zum Kühlschrank, sammelt die Seite zu den nächtlichen Kalorienkillern gezielt Lebensmittel gegen dieses Verlangen.

Im Supermarkt richtig einkaufen und selbst zusammenstellen

Bei REWE oder Edeka stehen Harzer Käse, Magerquark und Naturjoghurt meist in derselben Kühlecke, als Eigenmarke oft 20 bis 30 Cent pro Packung günstiger als das Markenprodukt und mit praktisch identischen Nährwerten. Konkret heißt das an der Kühltheke: Harzer Käse im 200-g-Stück entspricht vier Rollen à 50 g mit je rund 63 Kalorien, der 500-g-Becher Magerquark fünf Portionen à 100 g mit je 72 Kalorien, und der 150-g-Einzelbecher Skyr ist mit 95 Kalorien eine fertige Portion. Aus dem Tiefkühlregal kommt der 500-g-Beutel Edamame auf sieben Portionen à 70 g mit je 85 Kalorien. Achten Sie auf drei Zahlen auf der Verpackung: Eiweiß pro 100 g, Kalorien pro Portion statt pro 100 g, wenn die Portion kleiner ist, und den Zuckergehalt bei allem, was als “leicht” oder “fettarm” beworben wird.

Für unterwegs eignen sich vorportionierte Varianten am besten: ein kleiner Becher Skyr, eine abgezählte Handvoll Mandeln in einer Dose, geschnittenes Gemüse in einer Box. Für einen selbst zusammengestellten Snack funktioniert die Kombination aus einer proteinreichen Basis aus Stufe zwei und einer Portion aus Stufe eins am besten, etwa Hüttenkäse mit Paprikasticks, statt zwei kohlenhydratlastiger Optionen nebeneinander.

Eine Woche im Voraus geplant, lassen sich Gemüsesticks und Skyr-Portionen an einem Abend für mehrere Tage vorbereiten, was das tägliche Abwiegen erspart. Gegen den Überdruss hilft der Wechsel zwischen den drei Stufen statt derselbe Snack jede Woche: eine Woche mit Harzer Käse und Gemüse, die nächste mit Skyr und Beeren. Fehlt zwischen den Snacks noch eine passende Hauptmahlzeit, liefert die Sammlung mit Rezepten zum Abnehmen Kalorien und Zubereitungszeit gleich mit.

Schwieriger wird es bei Produkten ohne Standard-Rezeptur, etwa Fertigsnacks einzelner Marken, Bäckerei-Riegel oder Snackboxen aus dem Kühlregal, deren Nährwerte stark zwischen Herstellern schwanken.

Fragen und Antworten zu kalorienarmen Snacks

Was sind kalorienarme Snacks genau?

Kalorienarme Snacks sind kleine Zwischenmahlzeiten mit typischerweise unter 200 Kalorien pro Portion, die den Hunger zwischen zwei Hauptmahlzeiten überbrücken, ohne das Tagesbudget stark zu belasten. Entscheidend ist dabei nicht nur die Kalorienzahl, sondern der Eiweiß- und Ballaststoffgehalt, der über das echte Sättigungsgefühl bestimmt.

Welcher Snack hält am längsten satt?

Am längsten tragen Snacks mit hohem Eiweißanteil wie Harzer Käse, Hüttenkäse, Skyr oder Magerquark, weil Eiweiß die Magenentleerung verlangsamt. Reine Gemüsesticks oder Reiswaffeln sättigen dagegen kaum, obwohl sie ebenfalls wenig Kalorien haben.

Was lässt sich am Vorabend vorbereiten?

Vorportionierte Varianten wie ein kleiner Skyr-Becher, eine abgezählte Handvoll Mandeln in einer Dose oder geschnittenes Gemüse in einer Box lassen sich am Vorabend fertigmachen und halten sich im Kühlfach oder in einer isolierten Tasche mehrere Stunden. Hartgekochte Eier und geröstete Kichererbsen halten sogar mehrere Tage.

Süß oder salzig: was spart beim Snacken mehr Kalorien?

Beides funktioniert, solange die Basis proteinreich bleibt. Himbeeren oder Magerquark mit Beeren decken die süße Seite ab, Harzer Käse, Edamame oder Gemüsesticks die salzige. Für die Kalorienzahl entscheidet der Eiweißgehalt der Basis, die Geschmacksrichtung spielt dabei keine Rolle.

Welche kalorienarmen Snacks sind am proteinreichsten?

Am meisten Eiweiß pro Portion liefern die Kombination aus Magerquark und Himbeeren (21 g bei 150 Kalorien), Hüttenkäse (19,5 g bei 150 Kalorien) und Skyr (16,5 g bei 95 Kalorien). Harzer Käse kommt mit 15 g bei nur 63 Kalorien aus und ist damit die kalorienärmste Möglichkeit, an eine relevante Eiweißmenge zu kommen.

Ist ein kalorienarmer Snack automatisch auch gesund?

Nicht zwangsläufig. Diese Liste ist nach Kalorien und Sättigung sortiert, nicht nach Nährstoffdichte insgesamt, auch wenn sich beides bei Gemüse, Beeren und Milchprodukten meist überschneidet. Vitamine, Mineralstoffe und eine möglichst breite Nährstoffversorgung stehen im Mittelpunkt eines eigenen, ausführlicheren Ratgebers zu gesunden Snacks.