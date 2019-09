Spreadshirt Gutscheine & Rabatte

Für den Standardversand berechnet Spreadshirt Versandkosten in Höhe von 3,99 Euro. Ab einem Bestellwert von 24,99 Euro liegen die Versandkosten bei 4,99 Euro. Und ab 99,99 Euro Bestellwert zahlen Sie schließlich 7,99 Euro für den Versand. Beim Standardversand sind Sendungsverfolgung und Lieferdatum nicht garantiert, zudem ist eine Briefsendung möglich. Was in einem DIN A4-Umschlag verschickt werden kann, wird als Briefsendung ohne Trackingnummer zu Ihnen geschickt. Größere Sendungen verschickt Spreadshirt als Paket oder Päckchen. Mit Trackingnummer. Alternativ können Sie auch den Expressversand wählen. Dieser erfolgt mit UPS, Sendungsverfolgung und Lieferdatum sind hier garantiert. Die Kosten für den Expressversand betragen 15,99 Euro. Ab einem Bestellwert von 119 Euro sind es 19,99 Euro Versandkosten, ab einem Warenwert von 399 Euro fallen 49,99 Euro Express-Lieferkosten an und ab 599 Euro Bestellsumme zahlen Sie schließlich 69,99 Euro für die Expresslieferung.